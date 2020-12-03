台北市政府推出「台北加碼GO」活動，從12月起至明年3月7日補助20萬名自由行旅客及團客到北市旅遊。（本報資料照片）

北市旅館商業同業公會於3日再到市府抗議觀光補助方案，對此，觀傳局長劉奕霆再次嚴正駁斥，表示絕無圖利特定對象、相關補助方案皆用心規劃，絕無不溝通及不用心等情事，請民眾切勿受混淆。

觀傳局指出，有關公會所稱「安心旅宿」，觀傳局已將申請方式及文件在6月8日公布在觀傳局官方網站，並分別於9日、11日以電子郵件及公文通傳所有北市旅館業者，倘經衛生局、建管處、消防局與觀傳局同步審查後，即可取得「安心旅宿」資格，相關資料均公開發送及宣傳，已有近400家旅館加入，絕無圖利特定旅宿業者情事。

此外，觀傳局考量北市旅宿業者受疫情影響慘重，於8月委託台灣商圈產業觀光發展聯合總會共同籌劃「台北外宿節」，目的整合150家旅宿業者提供相關優惠方案，從8月21日起至12月透過各式主題活動，包含七夕音樂趴、探秘趴、台北秋趴、LIVE台北FUN音樂及單身趴等，鼓勵民眾「來去台北住暝」。

並且，外宿節專案執行均合乎相關法規，絕無私相授受、弊端連連情事，且辦理成效極佳，整體宣傳觸及290萬人次，系列活動超過5,000人次參與，特約旅宿之來客數與營業額預計提升2成、帶動周邊產業營業額至少1成以上。

觀傳局表示，交通部觀光局前推動之「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」自7月1日至10月31日活動結束，北市總計補助房間數共33萬4,011間，除由原3位約聘人員專責審查安心旅遊補助外，更由各科室調集人手、並以市府經費增聘審查人員，預計110年1月審查完畢。

觀傳局強調，日前與北市旅行商業同業公會攜手合作，自7月15日起推出「台北GO了沒」團客方案，至11月30日止成功吸引共3萬名團客入住台北市的合法旅宿，更自12月1日起至110年3月7日止推出「台北加碼GO」團客及自由行方案（12／24起），共計可再吸引至少20萬人至台北住宿，相信對於台北市旅宿業的經濟振興有一定的成效。

另因自由行補助需建置系統，加碼起跑時間略晚於團客補助，但兩者補助金額一致，無公會所稱偏袒疑慮。

劉奕霆也表示，為改善疫情造成的觀光業低潮，觀傳局推出各項活動及方案，包含「台北go了沒」、外宿節活動，及近期「台北加碼go」補助方案等，盼藉此協助旅宿、旅遊業者，也獲得不少正面迴響。他再次呼籲特定業者勿一再罔顧事實，憑空杜撰混淆社會視聽，這不但曲解北市府振興觀光的美意，也對幫助旅行產業毫無幫助，並對此深感遺憾。

(中時 )