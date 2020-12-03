高雄十鼓橋頭文創園區引進高4公尺、長12公尺的衝浪瀑布滑梯，3日開放親子體驗，孩童到場玩溜滑梯，充滿歡樂的笑聲。該文化園區是利用糖廠改建成文創園區，在鐵軌上鋪了強化玻璃，當成迎賓步道。

孩子們玩起瀑布滑梯，每個都很開心，歡笑聲不斷。在玩樂前，工作人員為孩子們講解安全措施，請孩子妥善用防護套，避免摩擦受傷。

孩子們興奮地爬上瀑布滑梯的頂多，在倒數三秒後溜下滑梯，幾秒後衝進無數塑膠球組成的球海中。孩子們都很興奮，一玩再玩。由於耶誕節即將來臨，工作人員還扮成耶誕老人，與孩子們同樂。

十股文創橋頭園區副理楊淑君說，為了讓更多小朋友能在園區內遊玩，也讓民眾帶著孩子一起放鬆，暫時離去手上的3C產品，因此設計了這個大瀑布滑梯體驗館，邀請民眾帶著孩子同樂。

參觀橋頭十鼓文創園區的民眾說，多年前曾經到橋頭糖廠吃冰、玩樂，如今逛這園區，充滿昔日回憶。

該文創園區3日開幕，園區表示，即日起至12 月25日，民眾只要消費百元新台幣購買大瀑布滑梯門票，就可以補差額觀賞高雄十鼓擊樂團的水劇場展演。

(中時 )