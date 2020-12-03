「回家喝媽媽煮的雞湯」 21歲女護遭「無照酒駕男」撞飛命危（中天新聞）

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師，1日凌晨下班騎車返家遇重大車禍，被酒駕又無照的溫男撞倒，重度昏迷仍在加護病房治療。據悉，鐘女目前大腦腫脹，院方用「低溫療法」治療，但昏迷指數仍只有3。安南醫院同事們發起「摺千鶴集氣」活動，用紙鶴替鐘女祈福，盼她度過難關早日康復。

鐘家原本是台南市社會局列管低收入戶，21歲鐘女是家中2女兒，學生時代就當工讀生每天做3種工作金援全家，去年9月剛到安南醫院服務，在消化科擔任護理師，全家被解除低收入戶資格。如今鐘女重傷，全家頓失經濟支柱，且還需負擔龐大醫藥費，急需外界援助。

當天鐘女才剛跟同事說完再見，沒多久就被送回去，而且還是這種狀況，讓同事們震驚又不捨。安南醫院今天在臉書放上護理部及院內同仁共同摺紙鶴祈福祝禱的照片，希望透過紙鶴祈福，讓鐘女早日康復。

院方表示，目前由院長主持的醫療小組正全力救治鐘女，據三立新聞報導，目前使用「低溫療法」讓護理師的大腦消腫，單次價格就要8萬元，還不包含其他手術費用以及加護病房費用。但醫院請家屬安心，將會全力協助處理醫藥費相關問題，也會提供最佳的醫療服務。

為幫助鐘護理師與家屬度過困境，台南市政府社會局也特別設立捐款專戶：

銀行：台灣銀行台南分行

帳號：009045094215

戶名：台南市政府社會局代收款專戶

其他：匯款時務請註明指定「1201鐘姓特境家戶案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」，代收日期2020年12月2日至2021年2月2日止。

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(中時新聞網)