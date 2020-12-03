立法院日前排案審查監察院人權會職權行使法草案，但被民進黨團打槍，質疑人權會擴權。據了解，監察院長陳菊上月底率監委與民進黨團溝通時，黨團總召柯建銘不悅拍桌，事後陳菊再率監委與柯建銘溝通，人權會委員表達願意退讓，「尊重立法院意見」，全案朝撤案重新提案前進。

國家人權委員會今年8月1日揭牌上路，但攸關職權行使法仍在立院卡關，為加速審查，國民黨司法法制委員會召委李貴敏於上個月16日排案，事前民進黨團就曾多次溝通盼暫緩排案，最終仍如期開會，未料民進黨團總召柯建銘當天直接打槍，質疑不該為了9個人權委員提出專屬的職權行使法，監察院應撤回提案。

監察院秘書長朱富美證實，關於人權會職權行使法，監院會朝撤案並回到監察法中修改的方向重新提出。她說，人權會許多委員來自民間，有較高的理想性都可以理解，但現階段任務就是不求修法一步到位，未來會按部就班來務實推動。

身兼人權會副主委的監委高涌誠表示，既然立法院有疑義，人權會會尊重立法院的意見，但是否先撤回人權會職權行使法，將人權會職權回歸到監察法，以及有爭議的條文如何修正，仍須待開會討論，目前沒有預設任何立場，也沒有預設時間表。

高涌誠說，人權會主委、監察院長陳菊曾坦言，監院須檢討與立院的溝通，也要向外界說明讓立院誤解的地方。高說，日前曾邀集人權會諮詢顧問開會，經討論後，發現重點在於須向外界說清楚人權會的調查權，與刑事和行政調查不同，著重於挖掘真相，發現背後原因，進而改善人權環境，屬於軟性的調查。

高涌誠指出，人權會的調查不涉彈劾、糾正權，更不會有後續懲罰手段，反而希望能降低公權力介入的調查，人權會也深知「陽光太強，蟑螂老鼠反而會躲起來」的道理，而諮詢顧問也建議，人權會應先做出成績，取得社會信任，再慢慢處理相關法條。

至於人權會職權行使法的爭議，據悉，其中賦予人權會得調查私部門，綠營內部意見分歧，因具選區壓力，既希望能協助人權會調查違法企業對人權的迫害，又面臨支持者恐因此流失的兩難局面，甚至覺得違法企業既然須面對行政調查，人權會就不用再疊床架屋。此外，司法院對人權會得聲請釋憲，認為有違憲疑義，將於2022年上路的憲法訴訟法，也明確把監察院釋憲權侷限於主管法規。

(中時 )