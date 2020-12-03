【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》（以下簡稱《天堂Ｒ》），於12月10日更新年度最大改版、推出全新職業「黃金槍騎」，同步釋出【轉職紀念活動】、【Lv.90～Lv.98新變身】、【黃金禮賓計畫】、【騎士團裝備應援活動】，「黃金槍騎」事前預約開放至12月9日，最高可領取1,500「龍之鑽石(刻印)」及「+7古代岩石系列裝備」，此外，官方即(3)日起開放【老手回歸活動】早鳥募集，完成指定項目可取得豐富獎勵！

《天堂REMASTERED》2020新職業：黃金槍騎 即將登場

《天堂REMASTERED》12月10日年度最大改版、全新職業「黃金槍騎」降臨！

《天堂Ｒ》睽違一年半再次推出全新職業「黃金槍騎」，曾經身為「黃金之鷹」傭兵團的精銳騎士，在反王「肯恩」掌權之後決意引退，這次為了響應「特羅斯」的召喚，他們再次回到戰場。「黃金槍騎」為遊戲中第十職業，是首位中距離攻擊職業定位，可兼顧近距離與遠距離攻擊，精通多樣被動技能，可享受連續技能的多樣化與戰略操控的趣味，是遊戲中的全方位攻擊手，將是戰場上的新一代王者！

「黃金槍騎」事前預約開放至12月9日23:59止，於事前預約網頁完成登錄，即可獲得1,000「龍之鑽石(刻印)」及「+7古代岩石系列裝備」，使用beanfun!完成預約，加碼再送500「龍之鑽石(刻印)」，總價值7,500台幣的預約獎勵！官方同步推出【轉職紀念活動】於2020年12月10日至2021年2月18日，全職業免費開放轉職「黃金槍騎」，經驗合併上限開放至Lv.90，透過「殷海薩點數」提升的角色能力，將一併匯入新角色中，並可領取「黃金槍騎轉職紀念箱子(活動)」有機會取得「黃金槍騎」稀有技能書！

《天堂REMASTERED》轉職紀念活動。(圖/遊戲橘子提供)

豐富改版內容齊登場！Lv.98新變身釋出、老手回歸活動開跑、黃金禮賓計畫啟動！

迎接《天堂Ｒ》年度最大改版，官方推出【老手回歸活動】，活動日期將於2020年12月10日至2020年12月24日，開放2020年11月26日以前曾登入的玩家參與，即(3)日起完成早鳥募集回歸登錄，並於活動開放後參加，可抽5000點樂豆點獎勵！於活動開放後，老玩家可前往回歸網頁領取專屬獎勵序號，並擔任「抱團發起者」每組序號可兌換三次、最高可與兩位好友共享每人3,500,000「騎士團貨幣」，給予老玩家號召盟友的第一桶金、採購裝備體驗新職業樂趣！此外，於活動期間等級達Lv.80，將提供「抱團成功獎勵」，發起玩家可取得100「龍之鑽石(刻印)」及10個「隱藏次元沙漏」，受邀玩家可取得「殷海薩加護7天(刻印)」及10個「成長藥水」。

《天堂REMASTERED》老手回歸活動。(圖/遊戲橘子提供)

【Lv.90～Lv.98新變身】、【黃金禮賓計畫】、【騎士團裝備應援活動】同步釋出，首次推出Lv.98新變身、等待玩家收藏體驗全新的變身造型及效果！【黃金禮賓計畫】於2020年12月10日至2021年3月25日於活動網頁登入即可領取專屬禮賓好禮，於角色Lv.50開始，每一階段可領取一份禮盒，開啟可取得遊戲物資、裝備資源及多項+3飾品，後續更將開放裝備重生獎勵、敬請期待！【騎士團裝備應援活動】全面應援玩家，於2020年12月9日以前創立的帳號，改版當日可在官網領獎平台領取「+7騎士團武器箱子」及「+5 騎士團防具箱子」，新加入的玩家隔天也可領取相同獎勵，獎勵價值高達200萬騎士團貨幣，務必把握！

此外，官方粉專將於12月初釋出新職業PK實測影片，更多改版資訊請持續鎖定官方消息，詳細活動時間與內容，以官網活動網頁說明為準。

《天堂REMASTERED》首次推出Lv.98新變身。(圖/遊戲橘子提供)

《天堂REMASTERED》首次推出Lv.98新變身。(圖/遊戲橘子提供)

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