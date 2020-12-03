台鐵1252車次列車11月23日，要進入竹北站時，疑因撞到異物而停下，台鐵人員清查現場並報警，竟發現為人為造成。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

鐵路警察局員警組成「除石專案小組」，2日晚間拘提搞「軌」的羅男，並將他依公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

外物入侵台鐵軌道，竟是人為放置？台鐵1252車次列車11月23日，要進入竹北站時，疑因撞到異物而停下，台鐵報案請鐵路警察局協助，發現為24歲羅姓男子所為，犯案原因竟是「喜歡聽石頭破掉的聲音」，羅男2日晚間由同1252次列車司機員發現，通報附近埋伏警力攔查，終於將該男拘提到案，並依公共危險罪移送新竹地檢署偵辦。

這起停車事故發生於上月23日晚間6點48分，1252次列車由新竹開往基隆區間車，將進入竹北站時，卻疑因撞到異物，而停放於竹北站以南區間，並由新竹派單機前往處理，竹北站4名站員協助該車上200名旅客轉乘。

台鐵隨後通報鐵路局，請警方協助調查，警方成立「除石專案小組」並報請檢察官指揮偵辦，調閱沿途監視器，發現此起意外是人為造成，警方於沿線梭廵與埋守，2日晚間7點40分許，該名男子再度侵入軌道投排石，由1252次司機員發現並通報，警方一舉查獲。

據了解， 24歲的羅姓男子落網後，竟說是因為「喜歡聽石頭破掉的聲音」，而犯下此案，且在上月23日後，又犯下數起案件，引發台鐵、鐵路警察高度重視。

由於該男行徑有影響公共安全之虞，為了避免影響公眾往來安全，警方隨後將該名侵入軌道「搞軌」的男子，依公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

(中時 )