Gogoro與舊鞋救命關懷協會合作發起的「Nature Needs Gogoro，永續地球 鞋力行動」公益活動，號召車主一起把家中穿不到的舊鞋送暖到非洲，推廣月餘旋即達到超過1,000雙捐贈目標，反應熱烈。Gogoro宣布即日起將擴大公益計畫，於全台門市推出「齊心鞋力 送暖非洲」活動，同時也召募志工一同前往伯利恆倉庫整理舊鞋，後續更將員工親手彩繪的貨櫃屋運至當地作為孩童的學習教室。
(工商 )
Gogoro與舊鞋救命關懷協會合作發起的「Nature Needs Gogoro，永續地球 鞋力行動」公益活動，號召車主一起把家中穿不到的舊鞋送暖到非洲，推廣月餘旋即達到超過1,000雙捐贈目標，反應熱烈。Gogoro宣布即日起將擴大公益計畫，於全台門市推出「齊心鞋力 送暖非洲」活動，同時也召募志工一同前往伯利恆倉庫整理舊鞋，後續更將員工親手彩繪的貨櫃屋運至當地作為孩童的學習教室。
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