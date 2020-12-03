台灣可投資的豐沛資金超過百兆，最能應用於後疫情時代的台灣產業發展，副總統賴清德3日向國內金融、投資業界提出呼籲，集中力量投資台灣創新的未來，集結資金支持前瞻的創新科技，力挺金援重要策略性產業，「台灣不但不僅要有獨角獸，還要有螞蟻雄兵，才能到國際爭霸！」

《2020投資台灣高峰論壇》由創投公會與股權投資協會聯合今天全日舉辦，賴清德親蒞致詞，且國發會主委龔明鑫、經濟部工業局長呂正華，金管會證期局長張振山均專題演講，說明政府政策面的全面力挺新創環境。

賴清德致詞中，呼籲創投業界關注三個方向：一、繼續投資新創，政府修改法規、改善環境仍在進行，希望創投共襄盛舉，。二、創投業者可關注並力支持蔡英文總統的六大策略性產業。三、創投業協助台灣的隱形冠軍國際化發展。

現任創投公會理事長暨益鼎創投集團董事長邱德成表示，要支持台灣的未來創新，要推進重要策略性產業，要保住台灣在全球產業供應鏈的關鍵位置，創業投資與私募股權投資一定要強大起來。

經濟部工業局目前是創投業的主管機關，工業局長呂正華上午參與開幕並演講指出，在政府開始鼓勵台商回流前，許多台商科技產業就開始移回台灣了。工業局在協助台商回流時，早已提前佈署了，舉凡智慧交通，自動化產線，光學，面板，高階伺服器，高價值傳產，回流的廠商越來越多，現在正是加碼投資台灣的時候。

(工商 )