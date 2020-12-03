現代（Hyundai）總經銷南陽實業表示，挾著超能休旅The All-New VENUE熱銷買氣，帶動現代品牌11月新車銷量衝高至1,575台，創近六年同期最佳紀錄來，且還有超過500位顧客仍在等候VENUE交車。為把握年終購車旺季商機，南陽實業宣布，現代乘用車全車系（VENUE車型除外）12月提供12萬至15萬元的購車優惠，包括購車金2萬元，5萬～8萬元的配件禮、政府汰舊換新5萬元，依車型而異。此外，12月前領牌，南陽加碼三免好禮（免牌照稅、免燃料稅、免領牌費）優惠。

此外，為增加VENUE車款能見度，南陽舉辦的「V-SHOW嘉年華」全台巡迴展覽本周起航，台中首場12月5日、6日在中友百貨登場，有韓流舞力全開表演、知名歌手Live band演唱以及一系列體驗挑戰遊戲，現場體驗賞車再抽限量Switch Lite。

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