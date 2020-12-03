台南社大與正興街店家合作，於5日下午封街舉辦「街道，就是我的遊戲場」活動。（李宜杰攝）

為了讓民眾回味兒時桌遊，台南社大與正興街店家合作，將於5日下午2時至5時，封街舉辦「街道，就是我的遊戲場」活動，除將展示兒時記憶的塗鴉、童玩、竹槍、罐頭遊具等；其中，最引人注目的，就是一款有著超過1400年傳統的印尼古典桌遊「Congklak」，該桌遊最早起源於羅馬埃及，隨後傳入非洲、東南亞國家，台灣至今仍無類似的桌遊，相當稀有。

「FUN心玩桌遊班」教師許永清解釋，這款「Congklak」又稱「播棋」、「沖格」，是2人對弈的播棋類傳統遊戲，是款最古老的寶石棋遊戲，也是早期的皇室遊戲。許永清稱，該遊戲考驗玩家如何運用策略，將貝殼放入自己的家，玩法雖看似簡單，但卻相當考驗玩家的邏輯、數學能力，且根據不同東南亞國家，也都各自改良發展出不同玩法，而這款印尼古典桌遊，也將於5日在正興街展示，供民眾試玩。

台南社大表示，本次活動結合以美食聞名的正興街店街，規畫「街道，就是遊戲場」活動，讓孩子重新回到街道，體驗自由自在玩樂的樂趣。台南社大也說，希望街道除了車輛通行、停車的功能需求外，能讓街邊閒置的空間，透過友善設計，成為大人小孩的遊樂園。

正興街馬卡龍店家「拾參」老闆阿鏗指出，「商圈不一定只能營業賣東西，加入藝術或是遊戲點子也很酷！」而曾參與正興街地方創生的高耀威則說，「一個商圈不能只有商業，而是要有餘韻，一個可以讓人產生停頓的空間，後續的餘韻就會慢慢出來。」

本次活動規畫由台南社大教師群共同設計，當日活動包括漫畫圖文課教師陳德立設計漫畫籤詩、桌遊班教師許永清以正興街為主題設計卡牌遊戲、油彩心印象教師張駿業帶領學生油畫創作、老屋修繕老師林志學用廢棄小木材料製作橡皮筋槍、易經班老師劉哲雄教導神祕占卜、舊衣改造老師高韻芬用牛仔褲布料製作飲料袋等。

此外，當日活動，政大書城也將提供圖書，讓孩子可以安心看漫畫、小說；而富樂夢觀光工廠也將提供印尼高蹺、日本板羽球、拼圖橡皮擦、蛇梯棋學99乘法等，讓孩子體驗異國童玩。台南社大表示，當天活動完全免費，但呼籲民眾全程佩戴口罩、共同防疫。

(中時 )