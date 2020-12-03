桃園客運詐領1244萬補助款 89歲老董遭判2年

桃園客運2016年進行公路總局客運車輛汰舊換新補助購車計畫，以平均每輛公車高出市價10至25萬不等，虛報金額為3億7600萬元，向公路總局詐領1244萬餘元補助款。法院審理，89歲的桃客董事長吳運豐、總經理楊世勲等5人依照3人以上共同詐欺取財罪判2年至1年2月不等有期徒刑，詐領取得補助款沒收，可上訴

桃園地方法院審理，2016年11月桃園客運舉辦議價會議，吳運豐會後決定向雲從龍購買汽車。因為領取公路總局較高的購車補助款，吳運豐和楊世勲在桃客董事長室內，和雲從龍蔡姓業務協理談妥，協議購車價格提高，使桃客公司可以請領較高額度

吳運豐和楊世勲、雲從龍楊姓負責人、蔡姓協理談好，將車輛從單價375萬、425萬提高到385萬、450萬，並由張姓採購負責，再由楊和蔡製作廣告租賃契約及協議書，假造雲從龍公司委託桃客車輛播送車體廣告假象。

法院認為，桃客的吳運豐、楊世勲、張姓採購，雲從龍楊姓負責人、蔡姓協理涉違反商業會計法、行使業務上登載不實文書罪、3人以上共同犯詐欺取財罪，並從一重依3人以上共同犯詐欺取財罪。吳運豐判2年有期徒刑，楊世勲1年10月、緩刑2年，向公庫繳交20萬，張姓採購1年2月、緩刑2年、楊姓負責人1年8月、蔡姓協理1年2月。犯罪所得1244萬3840元沒收。

(中時 )