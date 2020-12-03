桃園市已連續18年在金檔獎脫穎而出，今年派出成立5年的桃園市就業服務處，和民眾息息相關的就服處，爬梳推出的青年就業讚、中高齡轉職、新住民和二度就業婦女的政績，推出5周年紀念專刊，並將於明年啟用的勞工教育大樓舉辦檔案展，以互動遊戲讓民眾更了解自身權益。

就服處長劉玉儀表示，公部門檔案管理標準化一直是桃園市政府非常重視的一環，檔案管理工作攸關保存市政建設的歷史軌跡，以讓後代瞭解桃園市的發展脈絡，今年由就業服務處代表參加第19屆金檔獎。

就服處檔案展上月在職訓成果展中搶先曝光，搭配有趣的互動遊戲，吸引逾2000人同歡。（就服處提供／蔡依珍桃園傳真）

就服處檔案展上月在職訓成果展中搶先曝光，搭配有趣的互動遊戲，吸引逾2000人同歡。（就服處提供／蔡依珍桃園傳真）

就服處檔案展上月在職訓成果展中搶先曝光，搭配有趣的互動遊戲，吸引逾2000人同歡。（就服處提供／蔡依珍桃園傳真）

劉玉儀指出，桃園市政府就業服務處2015年7月1日成立，提供一般民眾求職服務及就業諮詢，協助青年、中高齡者、新住民、二度就業婦女等對象在地就業，也幫助民間企業招募人才，因許多民眾不知就服處也有辦理職業訓練課程，培養求職民眾第二專長，提升就業技能，明年元旦將改名為「就業職訓服務處」。

劉玉儀說，趁著爬梳歷年檔案，將舉辦檔案特展，過去辦理的各項就業措施與變革讓民眾知悉，也更了解各類就業方案與工具，上月在職訓成果展中搶先曝光，搭配有趣的互動遊戲，吸引逾2000人同歡，寓教於樂，明年將於勞工教育大樓1樓正式展出。

另響應國發會檔案管理局的檔案月串聯活動，特別推出「一鹿典藏 桃園市政府就業服務處5週年機關檔案紀念專刊」，不僅留下珍貴軌跡，也有效創造機關檔案利用價值，目前已於桃園市政府電子書平台上架，歡迎民眾搶先一睹為快。

(中時 )