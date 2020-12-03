台南市府觀光旅遊局12、13日將於新營長勝營區舉辦「2020親新好時節」活動，有兒童軍事趣味體驗、寫生比賽、市集展覽、藝人表演活動。（劉秀芬攝）

台南市新營長勝營區曾閒置了20年，經過市府規畫，今年3月重畫後保留原有生態綠色資源及舊有營區文化景觀，已經變成美麗的綠色隧道，市府觀光旅遊局12、13日將於此舉辦「2020親新好時節」活動，特別結合了營區場地的特色，規畫了兒童軍事趣味體驗、寫生比賽、市集展覽、藝人表演，希望多吸引遊客到溪北景點觀光旅遊。

台南市長黃偉哲表示，長勝營區第一次舉辦大型活動，接下來還有民治市政中心的點燈活動，12月新營真是多采多姿，未來希望多辦些農產品促銷活動，或配合時節的活動，串聯白河、東山等區的觀光景點，吸引市區、附近鄉鎮朋友就近來遊覽。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，此次活動有三大體驗活動，包含具現地元素的軍事趣味體驗「萌兵大冒險」，讓孩童們裝扮成小小軍人，在遊戲互動中學會團結分工，學習軍人的紀律與勇敢。

「親新好食饗宴」同時集結台南甜點、鹹食及飲品共8項特色點心的，讓民眾一邊享受草地景色，一邊品嘗道地點心；另外還有讓孩子可以發揮創意，將長勝營區美麗的生態，用畫筆記錄下來的「魔幻森林兒童寫生比賽」。

活動當天特別邀請到小朋友最愛的YOYO哥哥姐姐，新營在地的磐果舞蹈劇場及街頭藝人演出，更安排親新市集、舞台互動遊戲等精彩內容，還有免費志工導覽，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起來長勝營區欣賞表演、逛市集，享受一個美好的周末。

(中時 )