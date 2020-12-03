以31歲游姓男子為首的詐騙集團，利用從網路購得的PTT人頭帳號，佯稱有知名家具代購、量販店電子錢包、航空飛行里程、高價手機等商品販售，待被害人匯款後即失去聯繫。刑事局偵查第九大隊將游嫌等6人逮捕到案，清查至少已有60多人被害，損失金額達113萬多元。

北市一對新婚夫妻在PTT上看到嫌犯刊登的家具廣告，透過LINE與對方連繫後，匯了7萬多元欲添購新家具，不料，事後遲遲沒收到貨，對方也人間蒸發，成為損失最高的被害人；另名年輕工程師在PTT上購買遊戲點數，也被騙了8700元。

警方調查，游嫌以數千元代價購得人頭帳號後，在PTT上佯稱販售折扣商品，被害人領貨時發現是空紙箱或根本沒收到貨品，若被害人報案，詐騙集團隨即更換「m3633998」、「yu0242」、「Yankeesucks」「odin0429」等多組帳號，繼續詐騙其他民眾。

警方蒐證完成後，執行拘提與搜索行動，將游嫌等6人逮捕到案，查扣到犯案用手機5支、人頭帳戶提款卡等相關證物。

(中時 )