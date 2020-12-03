一名女網友日前經房東同意後在租屋處養狗，原本她慶幸房東很好說話，但沒想到樓下鄰居卻頻頻抱怨狗的走動聲太大，她之後承諾不在家時會把狗關進籠裡，但仍不斷接到投訴，鄰居甚至說「狗狗在樓上走路，感覺我頭上一直有狗」，讓她相當無奈說「難道有養狗的人都不配（租屋）嗎？」

該女網友在臉書《爆怨公社》發文表示，當初在租房子前，她有事先詢問房東能否養狗，房東回應「要養可以，只要把環境打掃乾淨，不要有惡臭就可以養。」她原本很慶幸遇到好說話的房東，沒想到入住之後，反而是樓下鄰居頻頻抱怨，鄰居經常上樓按電鈴說狗會跑、會玩，很擾人。

該女網友向鄰居道歉後，承諾對方如果她不在家，會把狗關進籠子內，有人在家才讓狗出來活動，但隔幾天後她仍收到鄰居投訴「狗狗走路，感覺頭上一直都有狗」，而且後來鄰居更直接向房東告狀，房東事後接到投訴只說「樓下的住戶說，可以麻煩小狗別讓牠在客廳跑，樓下說吵、睡不著。」

該女網友相當無奈地說，其實她租的大樓社區是可以養寵物的，每個住戶都養很多寵物，「大家都在比誰養的多，難道有養狗的人都不配（租房）嗎」。許多網友紛紛回應貼文，「最吵的是鄰居的嘴」、「如果一開始不知道有狗，鄰居可能就不會該該叫」、「坦白講不要說狗了，我去問租房子，還不能養貓喔！」

(中時新聞網)