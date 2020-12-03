盛唐及九褔兩家中醫診所涉中藥粉鉛中毒案，因台中市前議長張宏年1家4口鉛中毒案而爆發，檢方進行偵辦。受害中毒者還有前國民黨台中市主委陳明振的老婆等政界人士，連1名5歲、9歲兩女童及盛唐負責人呂世明的胞姊也中毒。甚至，政界前市長胡志強全家及前立委蔡正元等人都曾是病患，所幸，並未波及健康。

盛唐中醫診所呂世明、九褔中醫診所洪彰宏都是知名的中醫師，門診常大排長龍，中部相當多的政商人士長期看診自費拿藥服用。沒想到，兩家診所的上游中藥商歐國樑，自2015年起將禁藥硃砂入藥調製成「珍珠五寶散」，賣給九褔；盛唐則自2017年底向歐購買硃砂，自行調製「獨門藥方」，兩家診所的自費中藥粉都含硃砂，因前台中市議長張宏年1家4口都「中毒」而爆發此案。

檢方追查統計，期間到兩診所看診拿含禁藥的中藥粉服用的病患共高達200多人、看診拿藥有1150人次，案發後，病患自行到院檢查，導致鉛中毒者有39人，不乏政界名人，連5歲女童及呂世明的胞姐都中毒。

但奇怪的是，盛唐、九褔的中藥粉內摻入的是禁藥「硃砂」，長期服用病患卻未出現「硃砂」導致的「汞」中毒，而都是禁藥「鉛丹」所引發「鉛」中毒。檢警追查抽絲剝繭才發現，上游中藥商在2019年間疑將市價便宜的鉛丹「誤認」為硃砂，不但自製成五寶散銷售，也當做「硃砂」賣給盛唐入藥。

台中市議員張彥彤在今年6月間因不明原因腸胃痛及嘔吐等不適，就醫抽血檢查，赫然發現血液內重金屬鉛含量為83.31 ug／dl，遠高於標準值10 ug／dl，因鉛中毒合併急性肝炎及全身性毒性徵候傷害。

經進一步追出禍源竟是在盛唐自費拿的中藥粉，並查出他父親前台中市議長張宏年及母親、胞妹也同遭毒害。張宏年自2019年7月起到盛唐就診拿藥共有21次，經抽血檢驗他的血中鉛含量為364.87ug／dl，受鉛中毒合併中樞與周邊神經病變等傷害。

檢警透過所查扣的相關病歷紀錄，通知病患作證，鉛中毒案如滾雪球越滾越大，前台中市國民黨主委陳明振的妻子，因罹癌自2018年8月起到盛唐就診服藥，也因身體不適到醫院檢查，且中鉛含量竟高達95.32 ug／dl。

還有2名女童也是受害中毒，九褔告知病患，「珍珠五寶粉也可以讓小孩服用，1名9歲女童服用後也發生不適，就醫抽血檢查，血中鉛濃度為50.6 ug／dl；另1名5歲女童也跟著媽媽到盛唐就診服藥，抽血檢驗血中鉛含量為56.3 ug／dl。

而令人驚訝的是，呂世明及洪彰宏都供稱，他們並非故意傷人，也不知道藥粉含有鉛丹，他們自己及家人也都服用這些藥粉。檢方追查，呂世明的胞姐及胞妹也赫然在服用問題中藥粉名單，尤其，呂姐竟也鉛中毒，她自2018年7月27日至2020年6月17日到盛唐就診6次，2度抽血檢查，血中鉛含量達66.6 ug／dl、53ug／dl。

(中時 )