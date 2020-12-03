靜宜大學位於台中海線，臨近大肚溪口及高美濕地等自然生態區，為協助在地的民眾及師生，瞭解社區資源特色；靜宜「通識中心」特別規劃生態系列體驗課程；並透過「大手牽小手」的共學模式，期望培育更多的「公民科學家」，投入濕地保育，為自然生態盡心力，也凝聚對土地的認同！

靜宜大學通識中心主任吳仁彰表示，台中西部不僅有地理環境特殊、自然生態豐富的高美濕地；還有台灣中部最大的水鳥棲息地，也是島類密度和數量全台之冠的「大肚溪口濕地」。

靜宜大學位於台中海線，臨近大肚溪口及高美濕地等自然生態區，為協助在地的民眾及師生，瞭解社區資源特色，靜宜「通識中心」特別規劃生態系列體驗課程。（陳世宗攝）

靜宜大學透過「大手牽小手」的共學模式，期望培育更多的「公民科學家」，投入濕地保育，為自然生態盡心力，也凝聚對土地的認同！（陳世宗攝）

靜宜大學規劃「尋鱟特攻隊」，找回在中部海線消失數十年，有海洋活化石之稱，也是大肚溪口的明星濕地物種「鱟」。（陳世宗攝）

吳仁彰說，該校提供專業課程，讓濕地保育教育向下扎根，也以「大手牽小手」的共學模式，讓大學端與在地中學的師生，相互學習、資源共享；並規劃「尋鱟特攻隊」，找回在中部海線消失數十年，有海洋活化石之稱，也是大肚溪口的明星濕地物種「鱟」。

濕地保育最重要是人與濕地永續共存！靜宜大學所規劃的課程包括大肚溪口鳥類生態、環境暨植物、鱟的保育生態學，及濕地河口創新回收資源再利用等。並藉由「大肚溪口公民科學調查」，讓與會者實地體驗濕地生態，並藉由尋「鱟」特攻隊及大肚溪口鳥類調查，感受豐富的自然生態。

值得一提的是，靜宜大學結合地方創生，從在地探索，將逐步規劃「大肚溪口濕地生態博物館」，帶領民眾深入認識自然生態及植物，也以環境藝術美學，將淨灘的海洋廢棄物轉為再生資源，成為未來的博物館亮點！

透過活動能接觸台灣珍貴的植物與生物！來自日本，就讀靜宜日文系的星野菜菜子說，她很喜歡台灣，參與活動過程中，認識了亞洲地區瀕危物種，被稱做活化石的「鱟」。她呼籲要保護環境、愛護大自然，大地才能生生不息。

來自馬來西亞的周慧慧感謝主辦單位及老師的精彩、專業講解，最特別的是在濕地看到了彈塗魚、蟳、槍蝦等生物。活動中需穿膠鞋，踩在泥灘行走，很新奇，令她印象深刻。

因對「鱟」有高度興趣而參加活動的黃巧汶說，大肚溪口生態豐富，不僅看到很多螃蟹、彈塗魚及其他節肢動物；過程中，她深刻體驗到海洋環境面臨的問題，要實際行動共同守護海岸生態，為地球永續發展盡心力！

(中時 )