位於屏東滿州鄉、擁有304棟小木屋的「小墾丁度假村」，昨晚（2日）被一名家中開宮廟的某國中女導師，匿名貼文近2000字描述兩度帶畢業生入住的恐怖經歷，內容直指「黑影一直在窗戶外晃來晃去」、「夜間傳來敲門聲」，呼籲「有體質的人別去了」。小墾丁渡假村認為此文已嚴重影響度假村聲譽，今早發出聲明要發文者與臉書粉絲團「靠北住宿2.0」公開道歉，否則求償做公益。

女老師描述在小木屋兩度遇到的恐怖鬧鬼經歷。(圖／翻攝自小墾丁度假村官網)

這名國中女老師在「靠北住宿2.0」發文說，國中畢旅常常要住在這間靈異傳聞這麼多的地方，身為國中導師的我又不能不去，「照理說我都當老師了，就不應該信這種怪力亂神，但我家是開宮廟的，我從小也有些特殊體質，有時還真的可以看見別人看不見的東西，偶爾還會被阿飄的恐怖狀態嚇到，我也很無奈，也因此不喜歡到一些磁場很亂的地方。」

原PO強調，當了國中老師後，本來想說在學校工作應該就沒事了，誰知道帶了兩屆學生後，我最怕去的地方，從醫院、殯儀館變成了小墾丁渡假村，第一次帶應屆生去小墾丁渡假村的時候，我還不知道這家渡假村這麼有名，但網路隨便搜尋關鍵字就找到一堆靈異傳聞。

原ＰＯ直指在度假村裡的恐怖經歷，她心有餘悸寫道，那次她與其他老師一起住小木屋，一看到光就覺得磁場怪怪的，渾身不舒服「當天晚上我最後一個洗澡，閉著眼睛頭髮洗到一半，就覺得背後有人在摸我，還用指甲輕輕刮過我背後，但我明明把浴室的門關上了，我馬上沖掉臉上的泡沫，仔細一看，裡面什麼人都沒有，我傻眼了，知道可能又遇到了怪事。」還說：「睡覺前看到有個圓形的黑影，一直在窗戶外晃來晃去，我發現是一顆人頭咧嘴朝著我笑」。

文末說：「不想讓同事知道家裡開宮廟的我，就被同事稱做是學校裡的通靈老師了，還有人找我想要問事，讓我哭笑不得；我只想奉勸大家，這間渡假村有體質的人就別去了，傳聞這麼多不是沒道理的，這間的住宿投訴第一名的問題，絕對是鬧鬼」。

對此，小墾丁度假村顧問黃耀寬，除呼籲大眾抵制不負責任的匿名謠言外，今早已委託律師提告，並呼籲國中女導師與「靠北住宿2.0」公開致歉。他說，小墾丁已是許多國內外親子客群，夜間生態觀察的指標場域，更有東京、大阪、首爾、釜山、上海、深圳、香港、澳門、新加坡、泰國曼谷、菲律賓宿霧市等30多個亞洲城市的親子共學團前來，對於網路匿名的惡質爆料，對辛苦建立的品牌形象和商譽影響甚鉅，刑事告訴之外，還在研究追加民事損害求償，所得捐給在地的滿州國中。

(中時新聞網)