1歲兒趁著大家不注意，偷偷將襪子丟到飯鍋裡，白飯煮熟後才被發現，許多網友看了笑瘋，真正的鹹魚飯來了，弟弟好懂吃。（圖／翻攝自爆怨公社）

小朋友的搗蛋能力驚人，稍不注意可能發生讓人啼笑皆非的事！一名網友分享，1歲8個月大的兒子趁著大家不注意，神不知鬼不覺的將襪子丟到電鍋，最後煮出一鍋「鹹魚飯」，讓媽媽看的是又好氣又好笑，引發網友熱議，這孩子很懂吃，鹹鹹的好下飯。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨，一歲八個月大的兒子太頑皮了，竟然趁著爸爸不注意，神不知鬼不覺地將自己的襪子丟進電鍋裡面和白飯一起煮，等到白飯煮好了，大家才發現原來有一雙襪子在裡面。

從原PO分享的照片中可見，打開電鍋後，立刻就可以看見一隻印著長頸鹿的黑色小襪子，且有一半的白飯凹下去，雪白的飯粒上還有被襪子染到的藍色痕跡。

「充滿味道」的照片曝光後，立刻吸引8千多人按讚，引發網友熱議，「有味道的照片」、「孝子加菜」、「多了鹹魚香」、「鹹鹹的好下飯，懂吃的孩子」、「有顏色的挖掉，沒顏色的給爸爸吃」、「鹹魚白飯」、「港式鹹魚蒸飯」。

另也有許多網友笑說，可能弟弟才覺得很無辜，他可能以為電鍋是洗衣機，所以就把襪襪丟進去了，還想說為什麼爸爸把米飯放到洗衣機裡面啦！

(中時新聞網)