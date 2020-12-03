距離貴陽孔學堂31公里的地方有個騎龍村，這裏孕育了一代奇才周漁璜和一代廉吏周鐘瑄，現在常常被地方學者合在一起研究，稱為騎龍“二周”。周鐘瑄，清康熙三十五年（1696）舉人，歷任福建邵武知縣、臺灣諸羅（今嘉義市）知縣、山東高唐知州，員外郎管臺灣事、荊州知府等職。

清康熙五十三年（1714年），周鐘瑄調任臺灣諸羅縣知縣。諸羅縣因縣治在諸羅山下而得名。當時臺灣建置為“一府三縣”，即：諸羅縣、鳳山縣、臺灣縣，隸屬於福建省。周鐘瑄初至，“無城郭，縣署僅破屋三間，附縣居民不滿三十家，無廟亦無學，春秋上丁，輒結棚以祀先師，事竣則撤之，先師及諸賢諸儒木主，鹹簍而藏之。”可見當時諸羅縣之荒涼落後。“鐘瑄至，乃建學宮，營城隍，起壇兆，始具縣邑之制”。

周鐘瑄畢生最大的政績在臺灣。在當時各地方言不通、交通極度落後情況下，他帶著一份信念從貴州穿山越嶺到福建、然後從臺灣海峽乘船隨風逐浪到臺灣去完成朝廷交給發展臺灣諸羅縣的任務。周鐘瑄勇於改革，勤政為民。在看到諸羅縣落後情況後，他主導興建諸羅縣城、修建學館、教百姓耕作、築建水渠、改革賦稅、主修《諸羅縣誌》……種種為百姓辦實事辦好事的事蹟都載入了臺灣諸羅縣史。周鐘瑄清正廉潔，克己奉公。其恩德為臺灣人民所銘記，為他建“周公祠”，尊他為“城隍爺”供奉於城隍廟。他當年捐獻600餘兩俸祿修建的諸羅縣城隍廟（今嘉義城隍廟），至今仍香火鼎盛。

2020年農曆期間，嘉義城隍廟前外國有人扮財神慶過年。(圖/中時新聞網)

周鐘瑄文化交流中心為拓展貴陽對台交流營造良好氛圍

周鐘瑄文化交流中心專案選址於黔陶鄉騎龍村大將軍坡,規劃用地43畝，專案總投資估算3617萬元人民幣，主要包括“周鐘瑄文化交流中心”主體建築、室內裝飾陳設、園林景觀打造、景觀步道建設、遺址保護展示。

周鐘瑄文化交流中心建築。(圖/蹇金津提供)

周鐘瑄文化交流中心建築。(圖/蹇金津提供)

(中時新聞網)