橫跨2020年的新冠肺炎疫情對實體經濟造成不小打擊，對金融業來說，卻是推進數位轉型的意外轉機。國人為防疫而減少實體消費，造成可滿足線上消費與零接觸經濟的數位支付與電子錢包需求遽增。

電子支付使用人數暴增 銀行加速數位轉型

根據金融監督管理委員會統計，今（2020）年全國電子支付的總使用人數從一月的726萬人，爆增到八月的1008萬人，平均每7.5秒鐘就增加一人，電子支付的交易款項、儲值款項與支付款項也每月穩定增長。疫情促成台灣的數位金融快速發展，連帶影響銀行業須加速開拓數位金融業務。

遠東集團旗下的遠東國際商業銀行（以下簡稱遠東商銀）就以Bankee社群銀行積極建構金融生態圈，在受盪此疫情影響、國人對數位金融接受度更高的時刻，潛心紮穩基礎、培育數位人才，為金融服務鋪路。

遠東商銀執行副總經理林建忠解釋，全球各行各業多少受到疫情衝擊，造成各企業無不看重數位能力。金融業本就因資訊科技發展而面臨數位轉型需求，在疫情的影響下，對雲端運用、數據分析、社群及數位行銷、行動支付等技術愈發重視。

未來遠東銀行將以Bankee社群銀行為起點、以BaaP（Bank as a Platform，銀行即平台）和BaaS（Bank as a Service，銀行即服務）為主軸提供開放金融平台，媒合金流與新創企業，並打造線上金控，串聯遠東集團的百貨零售、海陸運輸、通訊網路等服務，使客戶隨時隨地都能在彈指間享有金融服務。

因此林建忠表示疫情後的徵才，將著重網羅數位金融人才，也會對內提升員工的數位金融專業知識，將CFA國際特許財務分析師、FRM國際風險分析師及PMP國際專案管理師等證照列為重點補助的證照學習項目，跟上全球的Fintech科技金融浪潮。

林建忠鼓勵後疫情時代的求職者還須具備「彈性」與「韌性」兩大關鍵能力，以保有適應力、隨時應對產業變化。此外，願意積極學習數位工具、與時俱進，也能讓求職者在後疫情時代擁有立足之地。

想捧金飯碗 不可少外語力

對內完成數位轉型，對外全球布局的腳步也不能停下。政府推行新南向政策，台商也遍布全球，不少國內銀行選擇到東南亞、歐美設置海外據點。雖短期內海外分獲利因各國經濟衰退而減縮，銀行正好趁此時機加速設立國內雙語分行，服務境內外商，並為海外拓點打地基。

遠東商銀也以「開拓國際商機」為近十年的主要營運策略之一，成立TMU環球金融部、中港區企業金融部等團隊，提供來自歐美、中東、東南亞、印度、中亞等國客戶的跨境服務，以及著手跨國合作案等業務。林建忠以公司曾經承辦過一件跨國企業聯貸案為例，交涉過程就包括參與聯貸的M公司美國總部人員、新加坡子公司人員，以及其合作對象E公司的新加坡人員、香港人員，再加上跨國律師事務所。因此承辦本案的銀行員工除具備金融專業，也需具備流利英文等基本溝通技能。

林建忠表示，「英語有助吸收新知，並將繁雜資訊快速擷取為有價值的資源，因此充實英語能力是現在數位金融人才不可或缺的必要條件，攸關個人能否與時俱進，成為企業的關鍵人才。」雙語能力已成為銀行業各職級的檢核標準，不僅招募時會以英語能力為甄選條件，績效考核與晉升時也會將外語能力納入考量。因此不僅中高階主管、儲備幹部要會英語，也希望進入金融產業的新進人員，即時培養專業以外的外語力。

年底開跑的金融業招募潮，就有不少企業指定求職者要提供TOEIC證照證明英語實力。如合庫金控與合作金庫銀行的聯合甄試，要求稽核人員提供TOEIC 785分或同等的英語能力證明；想報名證交所的商學金融人員職缺，更要通過TOEIC 880分。

後疫情求職大不易，就算是逆勢成長的金融業，也要求求職者有一定的專業與外語能力，才能爭取到機會。「金融科技要求的是彈性、韌性、數位力與進化力，因此希望具備團隊合作、務實、對市場有敏感度的人加入。」

林建忠勉勵在學的年輕人朝數據分析、科技創新、數位行銷三大領域培育自己的工作實力，比如提升語言能力、參加數位金融實習、準備金融研訓院的金融數位力知識檢定測驗、Google Analytics及Google Adwords等證照，打造自己成為有金融與數位科技概念的複合性斜槓人才，更能為履歷加分。

(中時新聞網)