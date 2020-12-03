為了讓台北市成為綠色健康的自然城市，臺北市政府產業局於3日上午舉辦2020台北市綠屋頂主題示範區及資材展售點推廣，特別邀請綠屋頂廠商在大安森林公園打造「台北市綠屋頂主題示範區」展示三種不同主題的綠屋頂展示區，如薄層型、庭園型、盆缽型等，提供簡單易懂的教學及施工設計模組，讓市民朋友能思考自家綠屋頂田園的規劃設計，還能就近至建國假日花市直接採購各式展售資材，鼓勵市民一同享受綠手指的綠色健康生活。

柯文哲表示，面對氣候變遷對臺灣的衝擊加劇，都市開發、機汽車排放廢氣，加上不透水鋪面增加使得都市熱島效應越來越嚴重，都市土地取得不易，建置綠屋頂已成為國內外都市綠化之趨勢。

柯文哲指出，市府也極力推動綠屋頂的建置，補助及建置綠屋頂共計330處，相關推廣活動也累計約16萬人次參與，將田園搬上屋頂不僅能享受另類屋頂農夫樂趣，為忙碌的生活捎來一絲平靜，在溫室效應日趨嚴重的情況下更能替城市降溫，可謂一舉數得。

北市產業局表示，極端氣候讓既有的都市生活腳步大亂，都市化發展極度嚴重的臺北市到處可見鋼筋水泥叢生，如何讓發燒中的都市降溫成為目前重要課題，目前除了現有綠地系統的積極建設之外，綠屋頂的建置成為刻不容緩的重要工作。

綠屋頂展示空間係配合臺北市田園城市政策，邀請業界頂尖廠商建置綠屋頂主題示範區，並設置導覽解說牌，說明綠屋頂建置的相關規範及技術，期盼民眾能更了解綠屋頂之外，也能依據自家建物不同屬性及條件需求，比較之後進行後續綠屋頂的建置。

綠色城市的建構需要廣大市民參與，北市產業局亦在內湖花市二樓、花博田園市集都有建置綠屋頂主題示範區，並於鄰近的內湖花市、花博市集皆可找到最齊全的綠屋頂資材，亦有資深的綠屋頂達人駐點提供綠屋頂相關諮詢服務，讓我們一起打造屬於自己的屋頂農園吧!更多綠屋頂相關的資訊可以搜尋FB臺北饗樂趣。

(中時 )