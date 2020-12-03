《國際產業》雀巢要減碳 5年砸35.8億美元 15:562020/12/03 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 食品大廠雀巢(Nestle)周四宣布，未來五年將投資32億瑞士法郎(約35.8億美元)，致力於降低氣候影響，並在2050年達到淨零排放的目標。 雀巢將與農民和供應商合作，推動再生農業，種植數以百萬計的樹木，並在2025年將公司電力消耗轉移為再生電力。 該知名KitKat巧克力棒製造商在2018年排放了總計9200萬噸的溫室氣體，公司表示，將透過營運和結構效率來資助這些投資，以保持該提議的收益獨立性。 《國際產業》福特11月汽車銷售年減21％ 《半導體》明年DRAM產業向上 2美系外資喊南亞科上百元 (時報資訊) #雀巢 #億美 #年將 #並在 #電力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》SEMI：Q3全球半導體設備出貨年增30％ 大陸居冠 09:592020/12/03 財經 《紡纖股》運動服飾跑起來 聚陽明年EPS拚1股本 09:252020/12/03 財經 Airbnb IPO估值 上看350億美元 04:102020/12/03 全球財經 昔負債7億申請破產 鍾鎮濤娶台灣妻翻身「上海豪宅曝光」 10:582020/12/03 娛樂 高市拚減碳 PM2.5創歷年新低 04:102020/12/03 地方新聞 《國際產業》途易獲德國第三筆紓困 金援18億歐元 14:312020/12/03 財經 Q3淨利減逾36％ 陸金所美股摔跤 04:102020/12/03 全球財經 《孤味》票房1.28億登國片No.1 04:102020/12/03 娛樂新聞 財經熱門新聞 聯電報喜 吃到高通、輝達單 - 財經要聞 - 工商時報 存到全額才買房很傻嗎？ 網一面倒： 老爸才是對的 - 要聞 2021投資大爆點系列6之2》散戶口袋名單沒5G就白混了 - 要聞 聯電獲利登峰造極 Aletheia喊新天價60元 - 財經 - 工商 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。