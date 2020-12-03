食品大廠雀巢(Nestle)周四宣布，未來五年將投資32億瑞士法郎(約35.8億美元)，致力於降低氣候影響，並在2050年達到淨零排放的目標。

雀巢將與農民和供應商合作，推動再生農業，種植數以百萬計的樹木，並在2025年將公司電力消耗轉移為再生電力。

該知名KitKat巧克力棒製造商在2018年排放了總計9200萬噸的溫室氣體，公司表示，將透過營運和結構效率來資助這些投資，以保持該提議的收益獨立性。

(時報資訊)