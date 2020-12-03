海悅(2348)11月合併營收首度突破4億元，為新台幣4.39億元，年增率40.84％，前11月合併營收31.28億元，年增率134.34％。

海悅11月合併營收首破4億元大關，主要成長動能來自於台北《元利台大公館》、《川騰仰士林》；新北《合環Land Mark》、《聯合公園》、《宏璟榮華》與《新潤心城》；桃園《竹城A7甲子園》、《禾悅花園》、《麗晶花園廣場》、《麗寶豐洲》與《昭揚天匯》；台中《皇普莊園》；台南《聯上康橋》與《達麗國家強棒》以及高雄《和陸寓邸》等多個包銷建案持續銷售挹注所致。

目前海悅全台合計在手建案總銷金額超過1,300億元，預計近期將陸續開出的代銷案還包括台北市《敦南御所》、《宏璟帝璟苑》、《擎天森林》、《良茂詠悅》、新北市《宏普中央公園Ⅱ》、《聯上斯馨案》、《新潤莫內花園》、桃園《尊勝白金花園》、新竹《竹科匯》、新竹《建林新竹之昇》、台中《達麗創世紀》、台中市《鉅陞南青山》等建案，今年營運可望超越去年。

(時報資訊)