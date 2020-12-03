原PO洗菜洗到一堆蝸牛。(翻攝自《我愛全聯-好物老實說》)

買回來的菜裡有蟲代表農藥少、無毒，然而一名女網友表示，她在全聯買茼蒿回家，整包洗完竟挑出快20隻活蝸牛，讓她洗到崩潰，連網友們看到照片也驚呼蝸牛超多，「炒菜不用放肉絲了！」

這名網友在《我愛全聯-好物老實說》發文，分享自己從全聯買來的茼蒿，挑出近20隻活體蝸牛，差點以為自己是要煮「庭園螺肉炒茼蒿」，同時大讚這菜真的很新鮮安全沒農藥，而這些蝸牛已經全數放生，提醒大家洗菜多注意。

滿是蝸牛的照片曝光後，引起網友們熱烈討論「買寵物送飼料的概念」、「變窩居了、「可以養起來觀察了！這包賺到」、「嚇破膽，上次要買茼蒿也看到一隻，趕快換別包」」、「我上次買兩包滿滿蝸牛！」、「下雨之後這樣很正常」。

但也有人表示，蝸牛是害蟲不應該放生，「放生蝸牛會越生越多，花園已被佔滿，很後悔」、「種菜的人最怕有蝸牛」，對此原PO表示「我放到房東家盆栽裡」。

原PO幫茼蒿裡的蝸牛拍特寫，最後全部放生了。(翻攝自《我愛全聯-好物老實說》)

(中時新聞網)