政院拍板通過保險法修正，放寬保險業投資公共及社福事業規定，外界質疑可能形成保險業介入長照機構或操控公共建設的疑慮。但金管會主委黃天牧表示，不會有相關疑慮。

行政院長蘇貞昌在裁示中說，修法是為引導保險業資金投資國內產業、公共及社會福利事業，放寬保險業擔任公共投資及社會福利事業董事、監察人原本最多只能有1／3的比率之限制，希望藉此提高保險業參與投資公共建設或長照機構的意願，另並強化對保險業管理法制，以健全保險業財務結構與受險能力。

保險法修正重點，主要在於修正第146條之5，放寬保險業投資公共及社福事業派任董監事不得逾1／3席次的限制，以引導保險業資金投資，並增加其投資意願及強化對被投資對象的監督管理機制。

黃天牧解示，保險法修正外界擔心可能衍生社福及公共建設被保險業壟斷疑慮，但這次修第146條之5，原條文本來就是包括公共建設，專案運及社會福利等範圍，這次修法意旨是要把保險資金在擔任公共建設的董監事比例，不受限制提高誘因讓保險業能投入公共建設。只是條文中文字有包括社會福利，為簡化起見沒有把社會福利排掉，但依衛福部的長照機構法人條例第33條，本來就有規定，營利的法人社員指定代表及外國人擔任董監事者，其人數合計不得超過1／3，且不得擔董事長。

他說，現況也就沒有保險業去投資，所以修法最多只是對公共建設產生效果，對於社福事業，完全要遵照衛福部主管機關規定，所以不會有任何保險資金去投資長照的疑慮。「這次完全是針對公共建設，只是條文中有社會福利」。

另外，黃天牧也說，有人認為修法後公共建設保險業都可投資，會不會被保險業所掌握，但這個也要放心不會有問題，所有中央及地方政府如果願意把公共建設、BOT釋出給保險業投資，主管機關可決定，哪些公共建設讓保險業投資，主控權在中央地方政府機關之手，所以不會有保險業操控公共建設的疑慮。

他並說，現在保險業投資公共建設4000多億，其中有的也滿有創意，有些縣市汙水下水道、綠能、光電及太陽能都是保險業可以協助政府發展經濟的產業類別。這次修法是希望1／3公共建設董事的限制能打開，讓他有誘因，但不會有介入長照機構或操控公共建設的疑慮。

行政院祕書長李孟諺表示，保險法已放寬了，但衛福部對投資長照仍有相關規定，政院會請衛福部再做考量，如何讓保險資金可以挹注社會福利，又不會造成長照等社會福利機構財團化，希望之間能找到折衷平衡，所以衛福部法令會另外處理。

(中時 )