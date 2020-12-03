玉清宮3日捐贈2輛復康巴士，提升交通接送服務量能。苗栗縣長徐耀昌頒狀感謝玉清宮財團，期許未來優質的接送服務將更加舒適且安全。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌感謝玉清宮財團熱心公益，強調受贈的2台復康巴士將做最妥善的運用，服務更多有需求的鄉親。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府有28輛復康巴士，讓輪椅族與長者方便交通，更提供外縣市就醫接送服務，每月服務2000多趟次，今年迄今已服務超過2萬人次，讓輪椅族與行動不便朋友能到達想去的地方，3日苗栗縣政府再獲玉清宮捐贈2台復康巴士，明年將有30台提供更完善的接送服務品質。

財團法人苗栗縣玉清宮財團撙節經費挹注社會公益，2015年捐贈縣府3輛高頂復康巴士之後，今年選在國際身心障礙者日再捐贈2輛。3日苗栗縣長徐耀昌頒狀感謝玉清宮財團，期許未來優質的接送服務將更加舒適且安全。

玉清宮財團董事長魏俊傑表示，適逢玉清宮創建115周年，全體董監事秉持回饋社會關懷弱勢的傳統，決議再從辦理法會及相關活動中撙節經費，為縣府添購2輛復康巴士，車體以高頂寬敞設計，後車箱備有輪椅升降機，希望更多高齡長輩和身心障礙者受惠，不論就醫、洽公或旅遊都更方便舒適。

徐耀昌表示，明年起將有30輛提供輪椅族朋友和長輩更優質的接送服務，感謝玉清宮財團熱心公益，也希望更多善心信眾和企業，一起做公益、關懷弱勢族群。

社會處強調，受贈車輛會做最妥善的運用，服務更多有需求的鄉親，而今年7月啟用的復康遊覽車，有6個輪椅區和21人座位，可搭載行動不便的身障朋友到各地旅遊，大幅提升社會參與的機會，全面營造「有愛無礙」及幸福宜居的城市。

(中時 )