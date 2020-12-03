香港大學機械工程系副教授張祺忠於2年前在香港大學偉倫堂的宿舍內殺妻，把妻子屍體藏於自製的木箱運到辦公室收藏，並故佈妻子失蹤的疑局。張祺忠早前經過審訊後被裁定謀殺罪成，3日在香港高院被依例判處終身監禁，張另承認一項阻止屍體合法埋葬罪，則判處28個月，兩項控罪同期執行。主審法官彭寶琴亦形容，案件對被告及其家人均是悲劇。

張祺忠3日呈交超過352名人士簽署的求情信，當中包括其家人、朋友、同學、同事、學生、宿生及社會賢達等不同人士，力陳被告過往仁慈慷慨、樂於助人，不會傷害他人且對教學等有熱誠。

而法官亦表示對如此受人推崇的人會殺人感到有少許懷疑，但無論如何，他的確奪去了別人的性命，那人士還是跟他結婚已30年的妻子。法官又指，雖然被告辯稱是受激怒及因精神問題犯案，但陪審團的裁決明顯並不接納他的說法，至於他殺害死者的真正原因，究竟是否如控方所指是為錢，則只有他自己才知道。

張祺忠律師求情時強調，根據專家證供，張祺忠案發時有嚴重抑鬱症且是長期受到妻子的精神虐待的受害者，雖然並非犯案藉口，但可解釋到被告的行為確有違其本性，律師又指被告並非有預謀及有計劃犯案，過往亦非有暴力及惡毒的人。

張祺忠律師亦不諱言，此案是他執業逾40年來其中一宗最悲慘的案件，被告的家庭過往亦有快樂的時刻，現時已變成悲劇，但子女仍以辯方證人身份為父親出庭作證，亦是出於對父親的愛。

據陸媒報導，張祺忠3日再次現身法庭，只見他頭髮被刮光，但精神不錯，聞判後亦沒有露出激動之情，其子女並沒有到庭，不過跟他相識逾50載的好友陳梁材則有到庭，惟散庭時拒絕回答傳媒的提問。

張祺忠56歲，被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺其妻子陳慧文（當時53歲），辯方以被告案發時神智失常及受挑釁而殺害妻子，故屬於誤殺，但控方並不接納他承認誤殺罪，陪審團亦拒絕接納其說法。

張祺忠於2018年8月20日，偕女兒報警指妻子失蹤，警方翌日到宿舍調查，警方到8月28日再到被告的辦公室搜查，才發現載著死者的木箱，她的頸項被兩條電線環繞，電線末端被打結。法醫認為死者死因為頸部受壓所致，死亡時間約為發現屍體的10日前。

而無論青山醫生及辯方的精神科專家，均認為張祺忠在事發時患抑鬱，判斷力受影響。心理學家則指張因長期受到妻子的心理虐待，致嚴重情緒控制失調。

(中時 )