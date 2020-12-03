米酒是家中廚房必備的調味好幫手，在特定料理中加入可讓味道品嘗起來更上一層樓。但今日就有網友在逛全聯時發現3款看起來極相似的米酒擺在架上，讓他忍不住好奇發問差別在哪，對此，就有專業的內行人跳出來解答，讓不少網友大喊長知識，還有網友自爆，「我一直都買錯，難怪煮起來會鹹。」

好奇的原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一張照片表示，自己日前逛全聯時發現架上擺了3款不同的紅標米酒，從圖片中可以看到，由左至右分別是「純米料理米酒」、「米酒水」、「料理米酒」，但成份、名稱不同，也讓他困惑發問，「想請問大家三罐的差別，都買哪一罐呢？」

對此，就有不少專業的內行人跳出來解答，「煮湯用左邊（純米），坐月子用中間（米酒水），炒菜用右邊（紅標）」、「中間米酒水可以取代水，煮麻油料理類的也很香」、「左邊純米做的，中間孕婦專用，右邊有添加食用酒精」、「我家煮藥燉類或麻油雞都是吃純米的比較不鹹。」

貼文發出後不少網友紛喊長知識，又上了一課，「原來有分啊！長知識了」、「長知識了，感謝各位，每次去買時都要想很久」、「今天學知識了，以前都買最右邊的那一款」。

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(中時新聞網)