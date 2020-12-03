彰化縣預算明年歲出499億史上第二高 三讀唯刪違章1000萬元

彰化縣2021年度總預算案經彰化縣議會第19屆第4次定期會審議通過，總計歲入468億3451萬8千元，歲出499億2547萬元，為歷年來僅次於2019年度第二高，彰化縣主計處表示，這些預算編列對建設推動助益匪淺。

彰化縣明年度總預算，歲入編列468.34億元，比今年度增加25.84億元，而歲出編列499.35億元，比今年度多了22.72億元。

彰化縣長王惠美除表示感謝彰化縣議會議長謝典林、副議長許原龍及全體議員的支持外，已要求縣政府相關局處依計畫切實執行，積極橫向整合相關資源增進縣民福祉。

彰縣府主計處表示，明年度歲出和歲入增加，主要是因中央計畫型補助款及一般性補助款增加，編列最大宗是東彰道路北段拓寬工程、大埔截水溝拓寬工程等道路橋樑增加，還有興建青年住宅等，歲入增加主要是中央統籌分配稅增；明年度舉債額度高，主要是舊債比今年度多出了7億元。

全部預算只刪除違章建築預算，編列1132萬元，刪除1000萬。議員吳韋達質疑，針對2016年5月20日新增之違章工廠，依法將斷水斷電。彰化縣目前疑似新增未登記工廠至少45間

。違章工廠增加，拆除經費卻大幅度刪減僅剩100多萬元。不該省了稽查人力費用，卻造成無可挽回的憾事，呼籲縣府在下次臨時會提出追加預算並規劃新建違章工廠解決計畫。

議員劉淑芳表示，違章工廠拆除費用要自己吃下，就像碧雲禪寺，也是縣府代拆後求償500萬元拆除費用，已經追討入帳，刪除預算不代表認同違章。建設處長陳威宏表示，會依有公安疑慮違建先行處理。

(中時 )