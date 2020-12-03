獲得本屆金馬獎觀眾票選最佳影片、最佳男配角與美術設計三項大獎的《同學麥娜絲》，首周末全台票房開紅盤奪下新片票房冠軍，上映至今全台累積票房衝破3000萬，不僅讓歌手盧廣仲熱烈推薦，知名女星安心亞也大讚：「我也能感同身受四位男主角那種人生只差一步的心情。」，而劉以豪也直呼好想看《同學麥娜絲》，此外知名樂團茄子蛋與玖壹壹的春風、演員楊祐寧、吳慷仁、巫建和、温貞菱、許傑輝、是元介和江常輝也紛紛衝戲院朝聖，整個演藝圈掀起《同學麥娜絲》熱潮！而作家九把刀也讚賞：「如果黃信堯導演沒拍，這個電影就不會出現在世界上。」

《同學麥娜絲》上週兵分三路巡迴北部、中部、南部舉辦「全台同學站出來」映後活動，幾乎場場爆滿，一票難求，工作人員更紛紛穿上片中為施名帥競選的桃紅色助選背心，一登場就讓全場觀眾噴笑，甚至有熱情的粉絲製作了應援手拿板寫著：「我要加入吳銘添競選團隊。」也有人拿了「濁水溪公社」的旗幟表達支持，甚至還有粉絲一路愛相隨從台中追到高雄，納豆驚訝透露：「大家真的非常熱情，有些粉絲明明剛剛在一樓，坐電梯上八樓後就看到他們在門口守候，每個人感覺都用飛的。」施名帥忍不住吐槽：「說不定人家就坐隔壁的電梯啊。」再次展現同學間的幹話功力，還有影迷製作了手拿版寫下：「李宏昌(劉冠廷片中角色名字)請娶我沖喜」直接熱情向劉冠廷告白，還有影迷相揪高中同學看電影開同學會，甚至在工作結束後一行人去吃宵夜，還收到餐廳自製的手繪看板，讓納豆感動到眼眶泛紅。

(中時 )