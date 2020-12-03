因應政府推動長照、幼兒照顧等土地複合使用，及尊重原民文化活動的需求，內政部於今天部務會報通過修正辦法，在不影響原規劃設置公共設施機能的原則下，放寬都市公設用地可供長照及原民聚會等多目標使用項目，以增加使用彈性，充分發揮公設地效益。

內政部表示，今日部會報通過「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第3條暨附表修正草案，主要為因應長照設施資源布建需求修正附表，放寬學校、體育場、公園等用地，得作社區式長期照顧服務機構等社會福利設施使用。

此外，在兼顧停車場使用及長照、社會住宅等社會福利設施設置需求下，草案也增訂停車場用地作此類社會福利設施時，若提經直轄市、縣（市）都市計畫委員會或都市設計審議委員會審議通過，其使用的容積樓地板面積上限，可從1／3放寬至1／2。

這次草案也同時配合「幼兒教育及照顧法」修法，將容許使用項目的「幼兒園」修正為「教保服務機構」。

內政部指出，為尊重原住民族文化活動需要及聚會場所開放式鋼棚建築特色，這次修正草案也放寬各項公共設施用地，若經中央或直轄市、縣（市）原住民族主管機關同意，可供設置部落聚會場所使用。

內政部表示，這次修法也參酌監察院調查意見，認為市場用地立體多目標使用作住宅有主從顛倒的現象，為增加公共使用的機能，因此，在附表增訂市場用地作住宅或商業使用面積，不得超過總容積樓地板面積1／2。但已領有使用執照或合法建築物的拆除重建，或採都市更新方式辦理案件，則不受樓地板面積限制，以利推動老舊市場更新、重建。

內政部強調，「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」經由這次的滾動檢討，可增加有限土地資源的使用彈性，落實政府照顧政策，充分發揮公共設施的使用效益，修正草案將依法制作業程序，於近期發布施行。

(中時 )