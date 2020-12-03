雲林縣口湖鄉烏魚子登場，烏金饗宴邀民眾吃美食、遊雲濱。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉公所「冬遊口湖烏金饗宴」活動，以節令物產串聯雲嘉濱海線的地方產業、宗教場域、生態保育及烏魚特色料理，訂於6日在金湖萬善爺廟前廣場登場，2、3日舉辦品嘗會，邀民眾一起來享用美食、樂活雲濱。

台灣烏魚子加工製作已有百年以上歷史，口湖地區因緊臨台灣海峽，每年冬至前後漁民便等待烏魚群來報到，只要捕到烏魚便可過個好年；養殖烏魚經過長年技術改良，品質與產量已不輸野生烏魚，當地漁民都將烏魚子稱為「烏金」。

口湖鄉長林哲凌表示，口湖是國內養殖烏魚、鰻魚、文蛤的重要產地，年產烏魚子180公噸、鰻魚2萬5000公噸、文蛤2300公噸，年產值達85億元以上，其中烏魚入冬後更為肥美，最適合冬令進補，口湖鄉公所因此規畫此次活動。

口湖鄉休閒產業近年來以金湖休閒農業區為核心發展，結合雲嘉南濱海國家風景區口湖遊客中心與金湖休閒農業發展協會，不但榮獲農委會全國休閒農業區卓越獎，今年並獲選交通部觀光局台灣百大經典小鎮。

金湖休閒農業發展協會專案經理人蔡云姍指出，「冬遊口湖烏金饗宴」活動，以烏魚子、烏魚胗、烏魚米粉等烏魚料理為主題，在地農特產展售包括好蝦冏男社的鮮蝦炊粉、佶蜂園的蜂蜜產品、杜侯農務所的西瓜蘿蔔等，歡迎6日上午10點至下午2點，前來金湖萬善爺廟前廣場同樂。

雲林縣口湖鄉烏魚子登場，烏金饗宴邀民眾吃美食、遊雲濱。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉公所「冬遊口湖烏金饗宴」，展售好蝦冏男社的鮮蝦炊粉等在地農特產。（張朝欣攝）

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