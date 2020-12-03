台中市太平區1座垃圾掩埋場變綠地公園，成為假日好去處！「公5公園」占地3．15公頃，納入台中美樂地計畫，編列平均地權基金6230萬元，有陽光公廁、無障礙設施等；3日舉行開工典禮，包括，土丘森林、中央草坪、共融遊戲場、毛小孩等4大專區，具共融、環保、滯洪與防災設計，預計2021年6月完工。

「把垃圾掩埋場變公園！」建設局指出，原本垃圾掩埋區1．65公頃面積範圍，經覆蓋防水布、覆土植草封存後成為閒置綠地，成功復育綠化，園內樹木數量達21910百株，豐富生態樣貌，完工後成功創造有價值的公共建設。

市長盧秀燕表示，公園內設置輪椅盪鞦韆、多元溜滑梯、無障礙坡道及家長照護區，讓身障者與親子可在共融遊戲場放心玩樂，同時導入陽光公廁重點精神，提高男女廁間比例至1：3以上、坐蹲比達到2：3；另公園兼顧共融、環保、滯洪與防災設計，建構具包容、安全、韌性及防災新公園。

建設局長陳大田說，土丘森林區以土丘及複層植栽帶隔絕台74線噪音及落塵汙染，採蜿蜒地形設計，營造坡谷空間變化；中央草坪區約4500平方公尺；共融遊戲場規劃造型山丘，結合磨石子溜滑梯、砌石山坡、攀爬區域；另寵物活動區約1500平方公尺，有大、小型犬專屬空間，配有飲水槽、清洗區及遮陽棚等。

太平區「公5公園」規劃2座滯洪池，滯洪容量達2500立方公尺，達到都市防洪需求，建設局將參考防災公園規劃，讓公園內設施成為臨時避難場所，另規劃約120格汽車停車格及80格機車停車格。

(中時 )