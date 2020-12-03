特力集團今年因防疫首辦「辦公室尾牙」，特力總裁何湯雄3日強調，獎照抽、薪資照加，對明年景氣依舊樂觀，主要有貿易事業在美國疫情仍持續嚴峻下，防疫商品需求大出貨暢旺，而最重要是台灣零售事業內需市場擴大，將持續開小店，明年有望開至50家。

特力第三季營收109.1億元，年增11.5％，淨利歸屬於母公司業主 為2.56億元，EPS 0.52元，年成長57.6％；累計前三季營收307.9億 元，年成長6.2％，淨利6.33億元，EPS 1.28元，不僅賺贏去年全年，且創近十年來新高紀錄。何湯雄指出，不僅營收與獲利均創近期新高，且帶動市場行情飆出史上股價新高，近三個月飆升逾15％，一度衝出27、28元。

特力集團旗下貿易、零售事業全球員工數千人，每年年底均開零售類股第一炮於喜來登飯店席開百桌犒賞員工，這項每年大事在疫情干擾下，今年決定以仍辦尾牙，但選擇在內湖總部辦公室進行，透過線上視訊進行表演節目與抽獎，何湯雄說，每年特力都會加薪，今年一樣不會少。

今年因疫情何湯雄待在國內也沒得閒，不僅進台大「後E」班，自創健康事業「特安康」積極在全台尋找策略結盟夥伴，還抽空當起網紅做直播，何湯雄說，特安康成立三年，今年不僅優化發展為嚴選健康平台，亦擴大日常生活所需，從有機蔬菜、蛋、滴雞雞到調理機、旅行用枕頭，甚至益生菌、joiiUP運動APP等，且接續於南港展覽館參展，此次參展醫療科技展更是擴大五倍的攤位規模，連續四天展出，何湯雄全程坐陣，還邀同班同學與老師陳良基等站台。

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