上證指數3日收跌7點，連兩日下跌。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）8,263億元。

香港信報報導，上證指數3日盤中低見3,428點，下跌20點，跌幅為0.6％，高見3,452點，上漲2點，漲幅為0.08％，終場收報3,442點，下跌7點，跌幅為0.21％，成交額為3,524.22億元。

深成指早盤一度低見13,889點，下跌71點，跌幅為0.52％，隨後止跌反彈，最多上漲47點，漲幅為0.34％，高見14,009點，最終收報13,970點，上漲9點，漲幅為0.07％，成交額為4,739.31億元。

滬深300指數收報5,057點，下跌10點，跌幅為0.2％。創業板指數收報2,712點，上漲29點，漲幅為1.1％。

各類股方面，煤炭、有色金屬股跌逾2％。水泥股跌逾1％。化工、金融、房地產、鋼鐵股偏軟。石油股上漲逾1％。電力股持穩。

(工商 )