由衛福部拍攝的防疫大作戰影片「居家隔離、檢疫就醫注意事項」榮登YouTube台灣2020年度最熱門影片第一名，觀看次數高達462萬，不過外界好奇，該影片上的是印尼文字幕，為何仍有這麼多人點閱觀看，影片主講人、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天親上火線，揭開背後原因。

由指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞拍攝的防疫大作戰影片「居家隔離、檢疫就醫注意事項」

羅一鈞今天在指揮中心例行記者會後表示，感謝大量網友，462萬的點閱，反映出國人對於防疫的關心，而且該影片上的是印尼文字幕，竟然還有這麼多國人點閱，也讓他覺得意外。

羅一鈞指出，指揮中心到目前為止針對新冠肺炎的防疫大作戰影片已經拍了183部，登上排行榜冠軍的就是其中一部，是在今年4月初上線，至於會上印尼文字幕，主要是為了服務像移工等一些外籍人士，因此配置了英文、越南文、泰文，印尼文、馬來西亞、菲律賓、緬甸共七國語言字幕的服務，而登上排行榜的，剛好是有冠上印尼文的字幕。

羅一鈞分析，目前累積已有41.3萬人接受過居家檢疫或居家隔離，他揣測，如果這些民眾都有去點閱防疫影片，而且可能看了一次不夠，還要看兩次、三次，就有可能達到這樣的點閱數。

不過以影片下600多則留言來看，大部分都是在約7個月前，當時媒體有報導過羅一鈞因為睡不著滑手機，在PTT發現所謂的「護國神文」事件，看起來很多民眾的留言其實都是針對「護國神文」的反應跟感受，所以他認為，影片點閱會衝高，可能主要也跟「護國神文」事件有關。

還原「護國神文」整件事的始末，就是去年12月31日，羅一鈞在PTT看到網友討論武漢市衛生健康委員會的緊急通知公文及相關文章，察覺異常，他認為該篇文章可信度高，因此馬上上網搜尋資料查證，並在當天做出相關防疫措施，讓台灣能提早阻絕疫情，也讓這篇貼文被封為「護國神文」。

羅一鈞感謝民眾關注防疫的程度，並對於衛福部的影片這麼關心，會衝到排行榜第一名，指揮中心都感到相當意外，如果有什麼需要批評指教的也歡迎向他們反映，他說防疫大作戰目前還是會針對秋冬方案持續有一些新的影片推出，他也有拍了一支，請大家拭目以待。

YouTube台灣 2020 年度熱門影片排行榜。（YouTube提供／黃慧雯台北傳真）

【現場直播】今新增1名境外移入 疫情指揮中心召開臨時記者會｜2020.12.3

(中時新聞網)