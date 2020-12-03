為了更加暸解中國，並防範北京當局透過學術機構所帶來的負面影響，台灣和美國昨天舉辦了第一場的「台美教育倡議」對話，並簽署了《台美國際教育合作瞭解備忘錄》。雙方將擴大現有的華語及英語學習計畫，並持續加強教育機構間的交流，進一步提升台美間的合作夥伴關係。

外交部今天舉辦「台美教育倡議」啟動儀式，教育部副部長Mick Zais透過視訊表示，美國學生若要在全球經濟中取得成功，必須有更多機會瞭解其他國家、理解其他文化、並精通其他語言，為此我們需要優秀且認同民主價值的優異外籍教師。

她強調，許多美國人民十分擔憂孔子學院，對美國大專院校和公立中小學造成的諸多負面影響，為美國學生提供學習中文的機會非常重要，因此我們希望能夠促進美台教師的互動交流，美台對語言教育合作的討論，將有助我們開展活動，增進並擴大美台的中英文教學機會。

美國國務院東亞暨太平洋事務局公共外交副助卿包日強透過視訊指出，中文是使用最廣的語言之一，世界上有十幾億人說中文，中文是全球商務和觀光的通用語言。對美國外交政策和國家安全來說，中文更是至關重要，美國若要在外交、國防和經濟事務中保持全球競爭優勢，就必須精通中文和其他語言。

包日強進一步指出，國務卿蓬佩奧近來只是國務院加強語言學習計畫，鼓勵美國外交和國安人員學習中文和其他重要語言，當國際觀光和留學恢復正常後，美國政府希望能有更多美國人在中國以外的地方學習中文，比如台灣。

AIT處長酈英傑致詞表示，包含美國在內的世界各地大學逐步關閉孔子學院，因為它們在中國的審查制度及惡意影響力活動方面扮演了一定的角色。然而，美國及國際學生對於學習中文仍然抱有濃厚的興趣，台灣可以、也應該扮演重要角色。「我們已經在鼓勵學習中文的學生選擇台灣作為求學的目的地，我們也在檢視有沒有機會把更多美國政府資助的中文課程計畫搬到台灣。」

(中時 )