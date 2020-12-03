記憶體市況持續回溫，記憶體模組大廠威剛(3260)繼9月合併營收衝上32億元後，11月合併營收再度達30億元之上，為31.23億元，創下今年單月次高，且呈現月增及年增的態勢。

威剛表示，11月包括固態硬碟(SSD)、DRAM模組及電競相關產品出貨量都較10月成長，帶動營收月增8.06%，年增23.4%。公司強調，第四季客戶需求穩健，包括DRAM與NAND Flash合約價跌幅又相對縮小，看好第四季營運表現可望與第三季相當，還有機會更上一層樓。

威剛今年1-11月合併營收達292.8億元，年增26.43%，優於同業水準。1-11月DRAM占營收比重45.77%，SSD比重為33.63%，記憶卡、隨身碟及其他產品占20.6%。

威剛董事長陳立白表示，明年全球進入後疫情時代，預期5G、AI、IoT與汽車電子等需求都將加速發展，各項應用對記憶體的用量勢必明顯增加。DRAM方面，由於上游新增產能有限，可望於明年第一季達成供需平穩狀態。NAND Flash受到供給端變數較多影響，市場回穩時機預估將在明年第二季末，在全球經濟轉趨穩定的前提之下，明年下半年NAND Flash市況將跟著明顯好轉，整體產業榮景可期。

除了記憶體市場漸入佳境，陳立白也看好公司工控應用需求及非記憶體事業，包括電競品牌XPG、威速登商用電動三輪車等都將在明年逐一發酵。

威剛今年XPG推出首款XENIA電競筆電，包括北美、南美、東南亞等地區都獲得電競玩家熱烈反應，目前已規畫明年將推出新一代電競筆電產品，其他包括耳機、鍵盤等電競周邊也都有新品計畫，持續以高CP值策略搶攻電競商機。

甫於11月發表的威速登商用電動三輪車則是看準物流通路中兩輪車與四輪車之間的市場缺口，以及小型商家、農漁畜市場的小型運輸需求，將於明年上半年開始小量出貨，下半年開始放量出貨。

(時報資訊)