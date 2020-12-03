半導體景氣2020年大好，且適逢新冠肺炎，發展出眾多不同的生活型態、模式，展望2021年，鈺創(5351)董事長盧超群認為，好看三大主力是DRAM、AI、USB等，預估2035年半導體的規模是現在的2.5倍之多，以鈺創的角度來說，「每一年都有商機、機會來了就要抓住」!

盧超群表示，2021年看好三大主力是DRAM、AI、USB等，也是鈺創聚焦的三大主力產品，就鈺創來說，每一年都有商機，機會來了就要抓住，長期才可以突破，也預估2035年半導體的規模是現在的2.5倍之多。

在DRAM方面，鈺創之專精型DRAM產品一向以高品質、高效能及高經濟效益著稱，更具備極高頻寬(Ulta-High Bandwidth)與超低功耗(Super-Low Power Consumption)之優勢，利於推動終端裝置的智慧化發展。目前全系列產品規格包括SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4與LP DDR2，輸出入位元數自4到64位元，容量涵蓋16Mb至8Gb，其中DDR2、DDR3與DDR4高容量產品已採用2x奈米先進製程量產，產品除可依照客戶需求，提供消費性市場的商業規格、嚴格使用環境的工業規格或最高品質可靠度之車用規格，亦能提供高品質、客製化的KGD(Known Good Die)解決方案。目前已成功導入包括智慧音箱、智能門鈴、智能網路攝影機、消費型掃地機器人系統等AI終端應用，穩定出貨中。

有鑑於2020年全球在新冠肺炎的肆虐下，發展出與以往大不相同的新常態，不僅直接帶動相關的宅經濟、零接觸商機，更加速催化不少新興科技的落地應用，使得今年反倒成為全球半導體與網通產業爆發的一年。在後疫情時代的消費者新常態生活中，鈺創也看好，消費性電子產品可望進一步成為多元功能交互應用之載具並整合人工智慧相關技術發展，持續帶旺相關的記憶體產品需求。

至於AI部分，鈺創旗下鈺立微電子在防疫科技貢獻技術，針對不同使用情境，強化AI、臉部辨識等整合，透過3D機器視覺所帶來的辨識結果更加精準，加快反應及處理速度，讓機器增添視覺，透過整合創新之3D感測模組EX8052導入於安全協作機器手臂，保障工作人員與協作型機器手臂互動的人員安全，預防與任何物體發生碰撞時立即停止，從而防止傷害發生，為實現智慧工廠的最佳選擇之一。

談到全球產業均面臨的晶圓產能緊縮，盧超群表示，鈺創會朝向附加加值提升，儘管拿到的晶圓產能比較少，但還是可以和歐美等合作，極大化發揮異質整合，只是他也強調，因為新冠肺炎還是在，所以還是要審慎樂觀。

(時報資訊)