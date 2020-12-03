主要國家即將開始施打新冠肺炎疫苖，以及美國可能通過新紓困案的期望升高，周四日經指數收盤再度改寫近29年半新高。

周四收盤，日經225指數微升0.03%，為26,809.37點，為接近1991年4月以來的最高點。東證一部指數收漲0.07%，為1,775.25點。

地產、消費者周期、工業與金融股走高，投資人押注這些類股將成為經濟成長復甦的最大受惠者。

英國周三成為第一個批准輝瑞新冠肺炎疫苖的西方國家，並宣布將在下周開始接種。美國主管機關則計畫於12月中旬開始施打疫苖。

日本政府承諾將擴大財政支出，美國總統當選人拜登承諾在新激勵措施上迅速採取行動，都為日股提供支撐。

東證核心30指數中，以東海旅客鐵道漲2.55%，三井物產漲2.16%，表現最佳。光學儀器製造商Hoya跌4.26%，製藥公司第一三共跌3.89%，表現最疲弱。

(時報資訊)