半導體測試介面廠精測(6510)受步入淡季影響，2020年11月合併營收「雙降」至近8月低點，仍創同期次高。公司預期第四季營運將季節性轉淡，但看好明後年半導體市場成長動能將轉強，對公司明年營運有一定信心、「沒有悲觀理由」，將持續追求成長。

精測公布11月自結合併營收3.38億元，月減10.17％、年減1.57％，為近8月低點，仍創同期次高。其中，晶圓測試卡2.68億元，月減1.08％、仍年增9.37％。IC測試板0.53億元，月減4.98％、年減23.06％。技術服務與其他0.16億元，月減65.88％、年減42.58％。

累計精測前11月合併營收38.73億元，仍年增25.93％，續創同期新高。其中，晶圓測試卡30.47億元、年增達45.41％，IC測試板5.45億元、年增0.17％，技術服務與其他2.85億元、年減0.64％。

精測表示，隨著5G智慧型手機滲透率提升，帶動精測相關探針卡（Probe Card）量產效益逐步顯現，即使在產業步入傳統淡季及中美貿易戰衝擊下，公司營收表現仍維持與去年同期相近表現，顯示5G晶片市場產業的移動已開始。

據國際研調機構IHS Markit最新預測，雖然受到新冠肺炎疫情衝擊，今年全球經濟成長率估將衰退4.2％，但從近期疫苗陸續獲得核准使用的發展趨勢觀察，看好明年將可迎來反彈成長契機。

展望後市，精測順應半導體發展趨勢，在5G＋AI的機遇中，透過全應用面逐步展開的探針卡產品及新客戶服務模式，取得提供全球晶圓測試所需探針卡服務的契機，並藉此創造營運成長新動能。

為滿足全球客戶需求，精測本月起擴大徵才活動，釋出包括市場業務、研發、工程等營運相關職務，約需徵才150人。同時，為培育理工專才，公司亦推出「CHPT 2021獎學金育才專案」，鼓勵優秀學子專注精進理工專長。

(時報資訊)