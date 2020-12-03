據德國一協助判斷民眾接種疫苗的一專家小組主管指出，由於能量限制，德國種個人口要來接種防疫的疫苗，時間將耗到2022年。

德國疫苗使用專家小組(STIKO)主持人莫頓(Mertens)說明，如果每天可以對15萬到20萬位民眾進行疫苗注射，而一周假設有五到六個工作天，再假定疫苗都能充分地供應，而且每位民眾都願意接種疫苗，那就可以計算出耗費時間有多久。

莫頓在周四萊茵郵報刊出的訪問指出，那麼100天可以對1500萬名民眾。全民的接種將超過一年，到2022年。

德國正在全國各地準備和設置疫苗接種中心，因此，一旦疫苗受批准，民眾將很快可以獲得接種。目前莫德納和輝瑞疫苗於本周對歐盟提出緊急使用的許可。

另外關於英國在周三正式批准輝瑞疫苗的使用，歐盟提出正式批評，認為過於草率，宣稱自己的程序較為縝密。

德國總理梅克爾(Merkel)在周三宣布，全國封鎖將從12月20日，再延期到1月10日。延續的措施包括餐廳、酒館、飯店的關閉，兩個家庭的私人聚會限制在五人。

(時報資訊)