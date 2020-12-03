台灣大(3045)旗下音樂串流服務平台MyMusic提供華語、西洋、韓樂等近千萬首音樂曲庫，今年註冊用戶數突破600萬大關，年初搶先業界推出的Podcast也經營有成，已成為用戶生活中不可或缺的陪伴型媒體。

根據MyMusic統計，受到疫情影響，上半年民眾居家工作及在家時間增長，下半年隨著5G開通，也帶動整體訪客數較去年成長8成。MyMusic 透過觀察用戶行為發現，25 到 34歲的年輕上班族對音樂最為依賴，平均每月點聽時數超過20小時，特別是週間下午5點至晚上8點的上下班通勤時段為大宗。而今年在台灣異軍突起的Podcast，推出以來點聽率快速竄升，單月點聽數相較年初成長近四倍，成為國人點聽新寵，大大增加用戶黏著度。聽眾則以女性占比(55%)稍高，年齡層則以35到44歲最多，並以上班族及育兒族為主要族群。

有鑑於Podcast已經成為現代人汲取新知、休閒陪伴的主要內容來源，以MyMusic的數據顯示，最多聆聽的時段以早上8點到11點，以及晚上睡覺前10點到12點為高峰，內容則偏愛專題性及知識型的題材，特別是MyMusic 編輯精選製作的多元內容主題策展節目偏好度極高，如「Podcast娛樂報」更是廣受全年齡層喜愛，為總點聽率之冠。此外包括語言學習、星座運勢、親子育兒等類型也十分受歡迎，像是「通勤學英語」、「算算星座與生活」以及MyMusic藝人專訪節目「不只音樂more than music」等皆是年度點聽榜單中，前5名的人氣節目。未來也將持續增加主題性強的獨家內容，以符合廣大Podcast聽眾的需求。

(時報資訊)