廟方人員指出，遭竊的土地公神像沒有掛金牌，不懂竊嫌為何挑神像下手。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

山腳派出所所張景霖看見民眾在網路貼文，4小時後在竊嫌家中找回被偷走的土地公神像。（警方提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣43歲羅姓男子，擁有竊盜等前科是當地治安人口，他最近因為找工作不順，1日深夜11時許竟異想天開潛入苑裡鎮山腳里1間土地公廟偷神像，帶回家供奉想改運，信眾隔天清晨拜拜時發現神像不見，3日著急在網路PO文協尋，警方發現貼文主動查閱監視器，並前往羅男住處抱回神像，後續將依竊盜罪嫌送辦。

苗栗縣苑裡鎮山腳里130線、高鐵高架橋下1間土地公廟，1日深夜有男子闖入廟內偷走神龕上的土地公神像，神像下落不明2天，焦急的信眾3日在網路社團PO文協尋，引來鎮民怒批「偷神像的人不會有好下場」，廟方人員也趕緊焚香禱告，祈求土地公平安歸來，貼文4小時後警方循線找回神像。

廟方人員指出，土地公廟5年前才翻修過，失竊的木製土地公神像高約1尺3，造價約3萬多元，祂的身上沒有掛金牌，應該不好變賣，對於竊嫌為何挑神像下手百思不得其解，但神像已經不見2天了，希望有心人士趕快歸還。

據路口監視器畫面顯示，1日深夜11時許有1名機車騎士鬼鬼祟祟出沒，隔天神像就被信眾發現失竊，因此廟方人員也懷疑該騎士就是偷神像的人。警方表示，該案鎖定1名擁有竊盜前科的機車騎士後，警方前往他的住處發現土地公神像安座在他家的三合院的正廳，外觀沒有受損。

羅姓竊嫌供稱因為最近諸事不順，又找不到工作，所以想拜土地公改運。警方表示，羅姓男子涉犯竊盜罪將依法送辦。

(中時 )