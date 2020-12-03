大陸男星文章和女神老婆馬伊琍結婚6年，在2013年出軌同劇女演員姚笛，形象崩壞事業一落千丈，7年過去，文章也慢慢開始拍攝新戲，然而中國廣電總局11月底宣布，要徹底封殺違法、失德藝人，文章很可能成為了第一個開刀對象，因為在新戲《裝台》處處都見不到他的身影，疑似戲分全被刪除。

中國廣電總局發布「加強網絡秀場直播和電商直播管理」規範，要求當地相關單位採取更有力的措施，要那些違反道德法律的藝人，通通不能有公開亮相的機會，中國官媒《人民日報》外版旗下官方帳號「俠客島」，也發文贊同此規範，強調很多犯法藝人都透過直播，慢慢讓人氣回升。

內文提到「涉嫌出軌、家暴、過分言論等私德有虧的藝人，也應被納入停播名單。」應該要嚴格禁止這些藝人出現在螢光幕前，而被點名的包括柯震東、陳羽凡、范冰冰、黃海波等藝人。而影帝文章7年前，在老婆馬伊琍的懷孕期間，帶同劇女演員進出酒店，甚至同遊香港，事後他也公開認錯道歉。

馬伊琍和文章最後黯然離婚。(圖/翻攝自微博)

馬伊琍在當時選擇原諒，但這段婚姻還是在2019年正式畫下句點，近幾年來文章慢慢復出，最近出演的《裝台》開播，卻被網友發現不但劇中完全沒有他的身影，連演員列表都將他的名字刪去，被懷疑是遭到規範制裁，然而有粉絲反駁，事件過了那麼久，被刪除也很有可能是因為他戲分太少。

(中時新聞網)