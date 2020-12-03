高雄市長陳其邁宣布今年跨年首度移至港灣舉辦，跨港市的雙舞台「點亮高雄港」，但有別於過去幾年跨年場地夢時代的道路四通八達，港區的「跨百光年」當天交通將是一大挑戰，市府相關單位密集討論對策，並呼籲民眾優先搭乘捷運、輕軌前往。

2021高雄「跨百光年」跨年活動首創高流、蓬萊雙舞台，當天周邊包括新興、苓雅、鹽埕、鼓山等區域交通如臨大敵，市府特別呼籲，民眾當天優先選擇搭乘捷運橘線至O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或搭輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，下車步行5至10分鐘即可抵達高流舞台或蓬萊舞台。

高市府日前公布跨年卡司，形容是「懷著音樂祭靈魂的跨年演唱會」，超過一半表演者是創作型音樂人，包括高流舞台所有陣容，及蓬萊舞台的八三夭、滅火器樂團、韋禮安、影子計劃、茄子蛋、謝銘祐領軍的麵包車樂團等，藉此展現高雄流行音樂中心成為全國音樂發聲地的企圖。

這場「跨百光年」高雄跨年活動，將由高雄市政府主辦、臺灣港務股份有限公司協辦，在大港橋兩側打造雙舞台，蓬萊舞台位於高雄港棧庫區3至10號碼頭，高流舞台則在高雄流行音樂中心戶外舞台，從海陸空三個向度點亮高雄港，日前副市長史哲特別強調，再多描述都不能代替親眼證實，「人必須在現場，才能感受前所未有的浩大規模」。

(中時 )