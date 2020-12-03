北醫智慧防疫自助機。鄭郁蓁攝影

新光醫院「防疫瞬時終」共有8床防疫病床，盼讓疫情瞬間終結。鄭郁蓁攝影

國泰綜合醫院於急診導入敗血症智慧決策作業系統。鄭郁蓁攝影

由生策會舉辦的2020台灣醫療科技展今起一連4天在南港展覽館盛大登場，今年因為新冠肺炎疫情肆虐，各大醫療團隊都推出智慧防疫科技，為民眾健康把關。新光醫院今年2月以「0接觸」的概念成立防疫病房，醫護人員不用進病房，就能全天候監測疑似病例的體溫、心跳，減少接觸感染風險。台北醫學大學附設醫院則推出零接觸智慧「防疫自助機」，民眾進醫院插健保卡實名制的同時，還能偵測是否配戴口罩有沒有發燒。

台灣醫療科技展12月3日至6日在南港展覽館1館展出，這是疫後時期，實體規模最盛的醫療專業展會，共有550個參展機構與企業，今年包含台大、成大、慈濟、國泰、新光、北醫附醫、馬偕等各大醫學中心皆展現智慧醫療成果。

「第二床患者體溫異常！」紅色的警示燈響起，提醒醫護防疫病房患者發燒了！這是新光醫院的「防疫瞬時終」系統，為了減少醫護與疑似病例的隔離者接觸，患者躺在病床上，就有系統24小時監測體溫、心跳、以及血壓，甚至離開病床，也會發出警示。

新光醫院副院長洪子仁表示，新冠肺炎疑似病例住進隔離病房時，傳統醫護一天至少要進出12~15次，現在透過系統監測，可以減少一半以上次數，不僅減少接觸，且還能降低包含防護衣等防疫物資的消耗，醫院從疫情初始就成立防疫病房，共有8床，使用率一直都是滿床狀態，包含疑似病例以及從帛琉來的國際醫療患者。

國泰醫院則率國內之先，首創在急診室導入敗血症智慧決策作業系統，國泰綜合醫院急診醫學部主任陳健驊表示，包含泌尿症感染、肺炎、甚至小至輕微感冒，都很可能引發敗血症，致死率高達35％，國內每年約有10多萬人死於敗血症。因此醫院四年前開始在急診室導入系統，當患者進行檢傷分類的同時就就針對心跳、血壓、呼吸做敗血症評估，一旦為高風險就立即給藥治療。

陳健驊表示，這套系統四年來提供不少年輕醫師做臨床上的判斷，院內統計，導入系統後，臨床住院時數從原本240小時，減少到228小時，急診敗血症死亡率更從18.5％降低到5.7％，明年系統更會朝向AI化，近一步協助醫生做診斷。

因應秋冬專案實名制與配戴口罩，台北醫學大學則在醫院設置5台「零接觸智慧防疫自助機」，院長陳瑞杰說，防疫期間，醫療院所與各大機構皆需要大量人力進行包含體溫監測、實名制登錄、TOCC查核(旅遊史、職業別、接觸史、群聚史)，增加院內醫護負擔與染疫可能性，民眾入院插卡時實名制，還可透過人臉定位來偵測體溫同時識別口罩有沒有戴好。

此外，值得一看的還有台大醫院睡眠中心整合睡眠中心大數據及人工智慧，創建睡眠呼吸中止遠距管理平台，獲得第十七屆國家新創獎-臨床新創獎。以及，新竹馬偕手術室引進即時定位與排程管理系統，可讓已經禁食許久等待手術的患者，能夠在最快時間排到刀，不僅不必空等，醫院的「翻床」率更大為提高。

(中時 )