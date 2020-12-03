你是一個自我要求高的人嗎？有些人就是想要活的快樂，因此對自己很寬容，覺得輕鬆比較重要，但有些人則是相反，對自己狠心無極限！星座運勢網站「星座愛情不求人」指出，以下3個星座的人自我要求非常嚴格，面對目標時近乎殘忍的要求自己，無論如何都要成功！

▍1.摩羯座

摩羯座很清楚自己的目標，一旦做好計畫，就會盡全力完成，就算中途遇到任何困難都會咬牙撐下去，再辛苦也不抱怨，直到成功為止。摩羯座是個很會忍耐的星座，也不太會在外人面前展露真實情緒，因為他們覺得把辛苦說出口只會讓情緒浮動，對於完成任務沒有幫助，還可能導致出錯，為了成功摩羯座可以對自己要求非常殘忍。

▍2.處女座

處女座本來就是完美主義者，他們對於自己的要求本來就很嚴格，甚至近乎苛刻，其實他們本來就已經夠優秀了，但他們還是常常會自發性的檢討自我，檢視自己還有哪些缺點，卻看不見自己的優點，可說是對自己非常狠心的人。

▍3.天蠍座

天蠍座被視為擁有「逆天轉運能力」的星座，這是因為他在面對任務或問題的時候非常理智，而且會非常嚴格的要求自己處理得當，為了達到目的不惜發狠的要求自己，因此一手爛牌到他手上也能被他強力翻轉，打成一手好牌。

(中時新聞網)