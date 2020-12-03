「躍富竹—南投竹博覽會」將於3日至13日在竹山文化園區登場，活動除了有國寶級的竹編工藝作品特展，還有文創市集、竹藝DIY體驗活動、工藝師創作展演、茶席文化體驗、戶外大型竹編造型藝術等，歡迎民眾前往欣賞竹藝之美。

南投縣副縣長陳正昇說，本次特展以「躍富足」為主題，「竹」與「足」諧音，期盼疫情能早日遠離，各行各業都能「富足安康」。今年竹博覽會特別選在台灣最大的竹工藝展館—竹山文化園區舉辦，在這裡能充分看見當地文化產業整體的連結，精彩可期。

博覽會特別邀請到竹藝家賴進益，特製全國唯一的「竹口罩」大型裝置藝術，相當特別。而在展覽規劃上，除展出人間國寶黃塗山及李榮烈兩位大師的經典作品；也包含林秀鳳、涂素英、劉興澤、黃啟祥等老師的22件優秀作品，展現竹藝的傳承與創新。

展覽於本周末有竹藝師現場示範竹編技法，以及茶席體驗等活動，活動期間的連續假日皆都有竹藝DIY體驗，現場製作竹風車、竹索小花籃，相當適合親子共同參加。此外消費滿200元即可獲得抽獎兌換券，有機會抽中竹製小禮品及多項精美紀念品，邀請民眾前往竹山鎮看展。

(中時 )